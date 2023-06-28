В горах Калифорнии обнаружили человеческие останки. Они принадлежат актеру Джулиану Сэндсу
Департамент шерифа округа Сан-Бернардино подтвердил смерть британского актера Джулиана Сэндса
Об этом сообщает Sky News.
Актер Джулиан Сэндс исчез более 5 месяцев назад. Британец был любителем горных походов и имел маршрут по горным районам Калифорнии, однако пропал без вести 13 января 2022 года.
В прошлую субботу туристы нашли человеческие останки в калифорнийских горах. После расследования стало известно, что они принадлежат Сэндсу.
"Процесс идентификации тела, найденного на горе Болди 24 июня 2023 года, был завершен и был подтвержден личность 65-летнего Джулиана Сэндса из Северного Голливуда", - говорится в заявлении департамента шерифа округа Сан-Бернардино.
Сейчас стражи порядка ожидают результатов экспертизы для выяснения причин смерти актера.
Кто такой Джулиан Сэндс
Британец Джулиан Сэндс известен по ролям в фильмах "Чернокнижник", "Покидая Лас-Вегас", "13 друзей Оушена", "Поля смерти", "Экспромт", а также в сериалах "24 часа", "Декстер", "Готем".
Сэндс исполнил главную роль в ленте "Комната с видом". В общем, актер снялся более чем в 150 фильмах.
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