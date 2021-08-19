В горах Гренландии впервые зафиксировали дождь
В ледниках Гренландии третий раз за десятилетие температура поднялась выше нуля - это повлекло первый задокументированный дождь с момента постоянных наблюдений в 1950 году
Об этом пишет CNN .
Температура на леднике в Гренландии в выходные поднялась выше нуля третий раз за декаду. Теплый воздух привел к экстремальному дождю: 7 млрд тонн воды упали в ледяную поверхность.
По данным Национального центра данных о снеге и гололеде США, это сильные осадки на ледовом покрове с начала ведения учета в 1950 году, а количество потерянной массы льда в воскресенье в семь раз превысило норму для этого времени года.
Тед Скамбос, старший научный сотрудник Национального центра данных о снеге и гололеде Университета Колорадо, сказал, что это свидетельство того, что Гренландия быстро потеплеет.
"То, что происходит, - это не просто теплое десятилетие или два в условиях изменяющегося климата. Это беспрецедентно", - прокомментировал он.
Summit - научная станция американцев - расположена в самой высокой точке ледового щита Гренландии. Там ученые могут наблюдать за арктической погодой и изменениями ледового покрова.
Станция работает целый год, чтобы наблюдать за экстремальными изменениями с 1989 года. Большинство воскресных дождей выпали от юго-восточного побережья Гренландии до станции Summit.
Дженнифер Мерсер, офицер программы Бюро полярных программ Национального научного фонда, заявила, что из-за дождливой погоды операции на станции Summit придется пересмотреть: "Это означает, что нам нужно учитывать погодные условия, с которыми мы не сталкивались в течение стория исследований", - сказала она CNN .
"Рост погодных явлений, включая таяние, сильный ветер и теперь дождь, за последние 10 лет происходило за пределами того, что считается нормальным", - добавила Мерсер.
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