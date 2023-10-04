В Google рассказали, как будут бороться с почтовыми спамерами
Компания Google введет новые требования для массовых отправителей электронной почты Gmail: они помогут бороться с почтовыми спамерами
Об этом говорится в официальном блоге Google .
"Защита Gmail на основе искусственного интеллекта предотвращает поступление более 99,9% спама, фишинга и вредоносного программного обеспечения в папки "Входящие" и блокирует почти 15 миллиардов нежелательных электронных писем ежедневно. Но сейчас, почти через 20 лет после запуска Gmail, угрозы, с которыми мы сталкиваемся, сложнее и актуальнее, чем когда-либо", - рассказали в компании.
Поэтому компания решила внедрить новые требования к массовым отправителям – тем, кто отправляет более 5 тысяч сообщений в день, чтобы обезопасить пользователей от спама.
В частности, они будут требовать: аутентификации адреса электронной почты и добавления в письма возможности отписки от рассылки в один клик. Кроме того, Google введет четкий порог количества спама, который должны соблюдать отправители, чтобы гарантировать, что получатели Gmail не будут завалены нежелательными сообщениями.
Указанные требования начнут действовать в феврале 2024 года.
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