Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии В Google представили новую модель искусственного интеллекта

В Google представили новую модель искусственного интеллекта

30 июля, 2023 воскресенье
15:21
Технологии

Компания Google представила новую модель искусственного интеллекта Robotics Transformer 2 (RT-2), которая может помочь научить роботов выполнять такие задачи, как выбрасывание мусора

Об этом сообщает CNBC.

В компании заявили, что Robotics Transformer 2 (RT-2) является моделью видения, языка и действий на основе информации и изображений взятых из интернета, которые можно перевести в действия для работы.

Кроме того, отмечается, что хотя такая задача, как уборка мусора, кажется людям простой, для обучения роботов нужно понимание серии задач.

Например, робот должен сначала уметь распознавать, какие предметы именно мусор, а потом знать, как собрать и выбросить его.

Также добавляется, что вместо того, чтобы программировать работу для выполнения этих конкретных задач, RT-2 позволяет использовать знания из интернета, чтобы помочь ему понять, как выполнить такие задачи, даже если он не был четко обучен точным шагам выполнения задачи.

В Google подчеркивают, что новая модель почти вдвое увеличила производительность роботов в выполнении задач в сценариях, которые они раньше не видели по сравнению с предыдущей версией модели.

  • 26 апреля генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал , что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.
  • 9 мая стало известно, что стриминговый сервис Spotify удалил со своей платформы десятки тысяч песен, написанных искусственным интеллектом с помощью музыкального стартапа Boomy.
  • 20 июля сообщалось, что цифровой художник польского происхождения Грег Рутковски заявил , что его имя использовалось в качестве подсказки в генеративных ИИ более 400 тыс. раз менее чем за год.
  • 23 июля стало известно, что приложение ChatGPT для Android станет доступно уже на следующей неделе.
  • 28 июля отмечалось , что сенаторы США, озабоченные злонамеренным потенциалом искусственного интеллекта, вызовут разработчиков, руководителей и экспертов на слушания в конце этого года относительно возможных законодательных гарантий.
Наука
искусственный интеллект
Читайте также:
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
29 июля, 2023 суббота
В Севастополе взорвался склад боеприпасов
дрон-камікадзе ÇAKA S-KUSV
29 июля, 2023 суббота
Разгоняется до 111 км/ч и прячется под водой: в Турции представили новый морской дрон
Володимир Огризко
28 июля, 2023 пятница
Огрызко об угрозах России заблокировать Черное море: Меня удивляет пассивная позиция наших натовских партнеров
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
30 июля
16:01
OPINION
Почему Россия проигрывает суды в ЕСПЧ?
15:50
Сборная Украины с Харлан финишировала четвертой на ЧМ-2023 по фехтованию
15:42
На монументе "Родина-мать" начали демонтаж герба СССР
15:02
Эксклюзив
Более 30% украинцев поддерживают завершение войны сейчас и на любых условиях, – аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Шаповалов
15:01
Инфографика
Курс валют на 29 июля: цены на доллар, евро, злотый
14:57
Папа Франциск призвал российских "братьев" возобновить "зерновое соглашение"
14:48
Запорожскую АЭС и Энергодар к нападению россиян не готовили, - мэр Орлов
14:18
Росгвардия провела учения по подавлению бунтов в Беларуси и РФ
14:13
Обзор
Серия "хлопка" в РФ и на временно оккупированных территориях: где взрывалось у врага в течение недели
14:02
OPINION
Крым является ключом к победе Украины
13:47
В Турции микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибла украинка
13:38
Обновлено
Атака дронов по центру Москвы: в здании располагаются офисы российских министерств
13:37
Утром россияне ударили по Волчанску на Харьковщине: ранен пожилой мужчина
13:30
Во Франции считают невозможным экономическое отсоединение от Китая
13:01
"Тактические кроссовки" для ВСУ: Минобороны завершило первый этап военно-исследовательских испытаний
12:56
Украинские партизаны провели диверсию во временно оккупированном Мариуполе
12:49
Российская армия ударила по Херсонщине: госпитализирована женщина
12:35
Документальную ленту из Днепра "Восточный фронт" увидели зрители в 16 странах мира
12:27
На Николаевщине произошло ДТП: три человека погибли, еще трое госпитализированы
12:08
Обновлено
В Сумах выросло количество погибших и пострадавших в результате российского удара по учебному заведению
12:07
В Twitter восстановили страницу рэпера Канье Веста
12:06
OPINION
Договаривались ли между собой Бернс и Нарышкин?
11:38
Федоров: армия РФ вывезла из оккупированных территорий 250 детей, которым нашли новые семьи
11:18
За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: 4 погибших, 21 человек ранен. Ситуация в регионах
10:51
"Они получили то, что хотели": в Воздушных силах прокомментировали атаку дронов на Москву
10:28
Пентагон
Инженер ВВС США похитил оборудование и секретные данные о 17 военных объектах
10:16
"Филигранно, точно, метко": Гуменюк прокомментировала удар ВСУ по Чонгарскому мосту
10:05
Обзор
Ни один город в России не защищен от войны, Польшу могут атаковать вагнеровцы. Акценты мировых СМИ 30 июля
10:00
OPINION
Николай Княжицкий
Зачем превращать Совет в смесь парижских бутиков с турецким базаром?
09:47
ЧВК Вагнера
Разведка Британии назвала ключевой фактор будущей боевой эффективности вагнеровцев в Беларуси
09:24
Эксклюзив
Украине должны предоставить не только самолеты с оружием, но и целую авиасистему, - украинский авиатор Хазан
09:21
Третий раз за месяц: россияне снова сбросили авиабомбы на остров Змеиный
09:00
В Канаде разбился самолет: все шесть человек на борту погибли
08:33
Силы ПВО уничтожили все враждебные цели в небе над Украиной
08:05
OPINION
В режиме "военная экономика" живет только Северная Корея
08:01
Инфографика
Силы обороны продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, на фронте произошло 36 боевых столкновений, - Генштаб
07:49
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на Крым 25 беспилотниками
07:30
В Роттердаме произошла стрельба на карнавале: три человека получили ранения
06:20
ISW объяснил, как в РФ меняется подход к освещению украинского контрнаступления
01:28
Оккупанты усиливают пропагандистское влияние на молодежь в Крыму
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV