В Google представили новую модель искусственного интеллекта
Компания Google представила новую модель искусственного интеллекта Robotics Transformer 2 (RT-2), которая может помочь научить роботов выполнять такие задачи, как выбрасывание мусора
Об этом сообщает CNBC.
В компании заявили, что Robotics Transformer 2 (RT-2) является моделью видения, языка и действий на основе информации и изображений взятых из интернета, которые можно перевести в действия для работы.
Кроме того, отмечается, что хотя такая задача, как уборка мусора, кажется людям простой, для обучения роботов нужно понимание серии задач.
Например, робот должен сначала уметь распознавать, какие предметы именно мусор, а потом знать, как собрать и выбросить его.
Также добавляется, что вместо того, чтобы программировать работу для выполнения этих конкретных задач, RT-2 позволяет использовать знания из интернета, чтобы помочь ему понять, как выполнить такие задачи, даже если он не был четко обучен точным шагам выполнения задачи.
В Google подчеркивают, что новая модель почти вдвое увеличила производительность роботов в выполнении задач в сценариях, которые они раньше не видели по сравнению с предыдущей версией модели.
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