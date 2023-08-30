В Google Meet представили искусственный интеллект Duet, который будет заменять людей на рабочих встречах
Google представила новую функцию искусственного интеллекта в программе видеозвонков Meet, которая может заменить человека во время рабочих встреч
Об этом пишет ITC.ua.
Отмечается, что главная цель ИИ Duet, представленная на конференции Cloud Next Google, заключается в помощи людям узнать о том, что происходило во время онлайн-встречи в Google Meet в случае отсутствия на ней.
Одна из функций нового искусственного интеллекта – возможность делать заметки в режиме реального времени.
"Если вы опоздали на встречу - Duet предоставит вам подробное резюме внутри видеозвонка, которое по завершении будет сохранено в документах и даже дополнено видеоклипами важных моментов", - объясняют в ITC.ua.
Фото: google meet
Другая полезная функция Duet позволит искусственному интеллекту поучаствовать во встрече от лица человека. Программа автоматически сгенерирует текст того, что вы могли бы обсудить – заметки будут предоставлены всем участникам видеовызова.
Дополнительно ИИ Duet предложит функции студийного изображения, освещения и звука. Также он сможет добавлять динамические плитки с именами благодаря системе распознавания лиц и автоматическим субтитрам с возможностью перевода для 18 языков в реальном времени.
Эти ИИ-функции для Google Meet начнут разворачиваться позже 2023 года.
Следует отметить, что кроме Google Meet, подобные возможности ранее запустили Microsoft и Zoom.
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