В Гонконге полиция провела рейд в продемократическом издании Stand News, арестованы шесть человек

Об этом сообщает Reuters.



Полиция Гонконга провела рейд в офисе продемократического СМИ Stand News и арестовала шесть человек с подозрением в "подстрекательских публикациях".



Как сообщают правоохранители, у них был ордер на "изъятие соответствующих журналистских материалов". Всего было задействовано более 200 полицейских в форме и в гражданском.



По словам полиции, были арестованы трое мужчин и три женщины за "заговор с целью обнародования подстрекательских публикаций". СМИ сообщают, что среди шестерых арестованных - бывшие члены совета Stand News, а также бывший главный редактор Чунг Пуйкуэн и исполняющий обязанности главного редактора Патрик Лам.



Созданное в 2014 году как неприбыльная организация Stand News является самым известным продемократическим изданием в Гонконге с тех пор, как власти закрыли таблоид Apple Daily заключенного магната Джимми Лая.



Как отмечает издание, этот рейд вызывает еще большее беспокойство по поводу свободы прессы в бывшей британской колонии.



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