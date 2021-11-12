В Гонконге открылся один из самых больших в Азии музеев современного искусства M+. Ему грозит цензура КНР

Об этом сообщает The New York Times.



Музей насчитывает 8 тыс. экспонатов и претендует составить конкуренцию таким заведениям современного искусства, как МоМА в Нью-Йорке, Тейт Модерн в Лондоне и Центр Помпиду в Париже. Общая площадь помещения - 17 тыс. кв. м. Ко дню открытия музея билеты забронировали более 76 тыс. человек.



М+ стал важной составляющей проекта культурного района Западный Коулун, направленного на формирование культурной и художественной среды города.



Идея создания музея появилась 14 лет назад, а его открытие затянулось на четыре года и сопровождалось финансовыми трудностями.



В настоящее время музей оказался под угрозой цензуры Компартии КНР. Еще до открытия представители Пекина критиковали некоторые экспонаты М+ и называли их оскорблением для Китая.



"Открытие М+ не означает, что художественное самовыражение важнее закона", - заявил Генри Тан, глава управления культурного района Западный Коулун.



Некоторые из работ, представленных в музее, принадлежат диссидентам или затрагивают табуированные на территории материкового Китая темы. Гонконг стал единственным местом в Китае, где их можно обсуждать.



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