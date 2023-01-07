В Гомеле российские оккупанты скупают теплые носки и белье, - СМИ

Такую картину сегодня, 7 января 2023 года, заметили местные жители, передает издание "Флагшток".



"Ходят группами по 2-3 человека, закупают теплое белье, особенно много теплых носков. Входят в бутики туристических товаров", - отмечается в сообщении.

"Одетые в камуфляж, с шевронами армии агрессора, по виду 30–45-летние, преимущественно славянской внешности, но были заметны и кавказцы", - приводит подробности "Флагшток".



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Кроме того, россиян в камуфляже стали видеть в Витебске, сообщил 7 января информационный ТГ-канал "Беларусь головного мозга".

"Сейчас в Витебске очень много военных из России. Разместили в Афганском центре. Раньше их даже не было видно, поэтому скорее всего те, что из Смоленска, здесь", - рассказывают беларусы.

Украинское командование и западные партнеры не исключают повторную попытку РФ напасть на Украину с территории Беларуси в феврале-марте 2023 года. Их главными целями в таком случае, как год назад, называются Киев и Чернигов, а также Ривненская АЭС в городе Вараш.

Не исключаются и попытки захватчиков углубиться на Запад Украины, чтобы прервать поставки оружия и боеприпасов из Евросоюза.

28 декабря глава ДПСУ Сергей Дейнеко сообщил : на территории Беларуси находится 10 200 российских военных, однако этого, по его словам, недостаточно для повторного нападения на Украину. Не исключено, что численность вооруженных россиян там будет увеличиваться.