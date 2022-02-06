В Гомеле россияне создают секретную авиабазу. В планах учений ее не было, - СМИ

Однако, согласно официальным планам, использование этого объекта ни российскими, ни белорусскими военными в рамках учений "Союзная решимость 2022" не упоминалось. Сам же аэродром не используется по прямому назначению с начала 1990-х годов. Об этом говорится в статье гомельского издания "Флагшток", опубликованной сегодня, 6 февраля 2022 года, передает Еспресо.TV.



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На прошедшем 18 января 2022 года брифинге для иностранных военных атташе о проведении проверки военных сил реагирования РФ и Беларуси военная инфраструктура Гомельской области вообще не упоминалась.







Брифинг для иностранных военных атташе о проведении проверки сил реагирования Союзного государства





Схема с сайта Минобороны РФ







Колонну бронетехники в районе села Зябровка под Гомелем снял очевидец 5 февраля. Судя по видео, это подразделение ВДВ России.



В колонне насчитывалось по меньшей мере 27 бронемашин: БМД, БТРы, в том числе БТР-МД "Ракушка", самоходные артиллерийские установки "Нона-С". Часть этой техники состоит на вооружении только ВС РФ (видео - reformby) Колонну бронетехники в районе села Зябровка под Гомелем снял очевидец 5 февраля. Судя по видео, это подразделение ВДВ России.В колонне насчитывалось по меньшей мере 27 бронемашин: БМД, БТРы, в том числе БТР-МД "Ракушка", самоходные артиллерийские установки "Нона-С". Часть этой техники состоит на вооружении только ВС РФ (видео - reformby)





Съемка аэродрома за 21 января и 2 февраля зябровского аэродрома в твиттере швейцарской компании BAP Intel





Траектория полета самолета Ту-134 высшего военного руководства РФ, зафиксированная сервисом flightradar24. 03.02.2022

Несмотря на опубликованные схемы, военные сразу отошли от планов. Уже в 20-х числах января старая военная база была оцеплена военной милицией. А 27 января был опубликован замысел учений, где юго-восточнее Гомеля указанный квадрат обозначался как скопление "союзных" войск.3 февраля райисполком Гомельского района, к которому территориально относится Зябровка, и председатель районного совета депутатов опубликовали просьбу не распространять в сети информацию о передвижении колонн военной техники.Ниже приводится информация из открытых источников в сети о происходящем в районе старого аэродрома. Для сохранения анонимности комментарии приведены в обезличенном виде."Теперь концентрация на аэродроме в Зябровке. Удивительно, что об этом никто не пишет. Ежедневная выгрузка происходит на станции Зябровка, то техники, то чего-то еще. И перевозят все на аэродром"."Военный городок забит военными. И "взлетку" ремонтируют и чистят. Там полоса длинная, прекрасно сохранилась, стоянки целые, рулевые дорожки почти все целые. И аэродромная нефтебаза сохранилась полностью, теперь там "Газпромнефть"."Расселенные россияне везде, их там по старой памяти хорошо воспринимают. Часть российских военных живет в полевом лагере, небольшая часть - в самом военном городке в зданиях, оставшихся от части".Подъезд военной техники к району аэродрома был зафиксирован 4 февраля: больше 10 грузовых КамАЗов, приспособленных к перевозке живой силы, прошли по Гомельской районной объездной в направлении Тереховки.Интересно, что район Зябровки оказался в объективе сразу после начала передвижения войск. Уже 21 января 2022 года космические спутники проекта Copernicus стали производить специальную сравнительную съемку местности.Косвенным признаком военной активности в районе Гомеля можно считать и прилет на гражданский гомельский аэродром (GME) самолета Ту-134 (RA-65690) высшего военного руководства РФ, зафиксированный сервисом flightradar24. 3 февраля после облета Бобруйска, Мозыря и Речицы самолет совершил посадку в Гомеле, после чего улетел в Минск."Сейчас уже не вызывает сомнений, что, несмотря на озвученные перед международным сообществом планы, военные РФ и Беларуси начали использовать остатки советской военной инфраструктуры под Гомелем. Вопрос в том, как будет использован этот объект. Он может исчезнуть до конца февраля, до даты официального завершение учений, а может остаться действующим военным объектом для создания угрозы Украине. В таком случае военный объект и близлежащие населенные пункты станут потенциальной мишенью для удара Украины и ее союзников", - отмечает белорусское издание.