В Гомеле россияне разгружают катера и понтоны
В пограничном с Украиной белорусском городе Гомеле в субботу, 19 февраля 2022 года, разгружают новый склад с военной техникой РФ
Об этом со ссылкой на гомельское издание Флагшток сообщает Еспресо.TV.
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"Кроме многочисленных грузовиков на складе есть понтоны, катера, комплекты для оперативного развертывания временных дорог", - отмечается в сообщении.
Следует отметить, что это происходит за день до официального завершения российско-белорусских учений "Союзная решительность – 2022" (10-20 февраля).
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