В Гомеле россияне разгружают катера и понтоны

Об этом со ссылкой на гомельское издание Флагшток сообщает Еспресо.TV.



Читайте и смотрите также: За 4 км от Украины: в Беларуси через реку Припять развернули мост, - СМИ



"Кроме многочисленных грузовиков на складе есть понтоны, катера, комплекты для оперативного развертывания временных дорог", - отмечается в сообщении.

Следует отметить, что это происходит за день до официального завершения российско-белорусских учений "Союзная решительность – 2022" (10-20 февраля).