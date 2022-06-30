В Гомеле к 7 суткам ареста приговорили волонтерку, которая помогала организовать праздник для украинских детей

Об этом сообщает Радыё Свабода.

В Гомеле в понедельник, 27 июня, должен был состояться праздник для украинских детей, приехавших в Беларусь, убегая от войны. Идею подала девочка Алиса из Донецка, которой 27 июня исполнилось 9 лет. Она хотела продать бумажных "голубей мира" и таким образом собрать деньги в подарок. Местные волонтеры решили организовать отдых для украинских детей, вынужденно проживающих в Гомеле. Праздник получил название "День именин", в программе были запланированы игры, конкурсы, сувениры и подарки. Обязательным условием было взять с собой "голубь мира" или изготовить его вместе во время встречи.

Однако собравшихся в парке дворца Румянцевых и Паскевичей участников мероприятия разогнала милиция.

В провластных Telegram-каналах заявили, мол, милиция вмешалась в празднование, поскольку опасалась "провокаций и политических лозунгов", а его участники не подали заявку в горисполком на массовое мероприятие.

29 июня одна из организаторов праздника, Алла Кароленко, была задержана. А сегодня, 30 июня, стало известно, что ее приговорили к 7 суткам ареста. По какой статье обвинили волонтера – неизвестно.

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