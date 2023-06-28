В Голой Пристани оккупанты обустраивают склады награбленного имущества и разбирают автомашины на запчасти
Во временно оккупированном городе Голая Пристань Скадовского района Херсонской области российские оккупанты обустраивают склады с награбленным имуществом жителей и разбирают похищенные автомобили
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"В населенном пункте Голая Пристань на временно оккупированной территории в Херсонской области в конфискованных зданиях оккупанты обустроили склады хранения награбленного имущества и пункты разборки угнанных автомобилей на запчасти", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра обороны, похищенные у жителей Голой Пристани автомобили российские военные разбирают на детали для их дальнейшей реализации на территории России.
"Преступная сущность пронизывает страну-агрессор снизу вверх", - добавила Маляр.
- Центр нацсопротивления 11 июня сообщал , что российские войска на территории временно оккупированной Херсонской области грабят затопленные в результате подрыва Каховской ГЭС населенные пункты, а жителей не пускают в их села и города.
- 28 июня в Генштабе заявили , что российские оккупанты в Горностаевке Херсонской области похищают жилье у местных жителей и объявляют его собственностью.
- Также Анна Маляр сообщала , что во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины россияне запретили оказывать безвозмездную медицинскую помощь жителям, не получившим паспорт РФ.
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