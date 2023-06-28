Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В населенном пункте Голая Пристань на временно оккупированной территории в Херсонской области в конфискованных зданиях оккупанты обустроили склады хранения награбленного имущества и пункты разборки угнанных автомобилей на запчасти", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра обороны, похищенные у жителей Голой Пристани автомобили российские военные разбирают на детали для их дальнейшей реализации на территории России.

"Преступная сущность пронизывает страну-агрессор снизу вверх", - добавила Маляр.