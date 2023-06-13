Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 13 июня.

"Оккупационные власти заставляют местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям МЧС РФ за, якобы, спасение и эвакуацию. Хотя все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга. После стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений своего жилья", - говорится в сообщении.

Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения врага и 3 – по ЗРК противника

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы.

За день россияне нанесли 29 авиаударов и совершили 20 обстрелов из РСЗО

Также, в течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БПЛА "Shahed" по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине и жилым домам в Кривом Роге. .

Силами и средствами ПВО уничтожены 11 крылатых ракет и один ударный дрон.



Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошли 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области, Нововасиливка, Середина-Буда, Атинское, Белополье, Павловка, Обода Сумской области, а также Ивашки, Уды, Стрелка, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синецев, Вовчанск, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области, Нововасиливка, Середина-Буда, Атинское, Белополье, Павловка, Обода Сумской области, а также Ивашки, Уды, Стрелка, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синецев, Вовчанск, Бударки и Ольховатка на Харьковщине. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Новомлынск, Дворична, Западное, Купянск, Кисливка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Новомлынск, Дворична, Западное, Купянск, Кисливка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Роздоловки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Роздоловки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Васюкивка, Орехово-Василивка, Григоривка, Богданивка, Ивановское, Дружба, Торецк, Пивденное Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Васюкивка, Орехово-Василивка, Григоривка, Богданивка, Ивановское, Дружба, Торецк, Пивденное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отбили все 14 атак противника в районе города Марьинка, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы в районе Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы, Новомихайловки Донецкой области.

наши защитники отбили все 14 атак противника в районе города Марьинка, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы в районе Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка, Сторожевое, Благодатное Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в районе Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка, Сторожевое, Благодатное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, включая: Времевка, Новополье Донецкой области; Левадное, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Козацкое, Николаевка, Веривка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В результате вражеской атаки в ночь на 13 июня в Кривом Роге погибли 11 человек, в городе 14 июня объявлено днем траура.