В головном офисе Укрэнерго проводят обыски

Об этом сообщила прессслужба компании в facebook.

В Укрэнерго указали, что способствуют проведению следственных действий и предоставляют представителям Генеральной прокуратуры все документы, определенные постановлением.

"Отметим, что компания предоставила бы следователям добровольно все необходимые документы без проведения обыска. Но такого обращения в компанию от правоохранителей не поступало. Из перечня интересующих правоохранителей документов некоторые контракты были предметом проверки Государственной аудиторской службы", - говорится в сообщении.

В компании предоставили, что государственный аудит Укрэнерго завершился в марте этого года и компания обжалует его результаты в суде, поскольку считает их "предвзятыми и непрофессиональными, а некоторые прямо противоречат законодательству".