В головном офисе Укрэнерго проводят обыски
В среду, 20 сентября, в головном офисе НЭК "Укрэнерго" проходят следственные действия: обыски проводят на основании определения Печерского районного суда от 30 августа 2023 года
Об этом сообщила прессслужба компании в facebook.
В Укрэнерго указали, что способствуют проведению следственных действий и предоставляют представителям Генеральной прокуратуры все документы, определенные постановлением.
"Отметим, что компания предоставила бы следователям добровольно все необходимые документы без проведения обыска. Но такого обращения в компанию от правоохранителей не поступало. Из перечня интересующих правоохранителей документов некоторые контракты были предметом проверки Государственной аудиторской службы", - говорится в сообщении.
В компании предоставили, что государственный аудит Укрэнерго завершился в марте этого года и компания обжалует его результаты в суде, поскольку считает их "предвзятыми и непрофессиональными, а некоторые прямо противоречат законодательству".
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