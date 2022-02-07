В Голосеевском районе Киева в заброшенном доме произошел пожар, есть погибший

Об этом передают Вартови.Еспресо.

При тушении огня в заброшенном доме пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины.

В настоящее время устанавливаются личные данные погибшего. На месте происшествия проводятся следственные действия.





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