В Голосеевском районе Киева произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

Об этом передают Вартови.Еспресо.

Как удалось узнать репортерам, по словам водителя MAN, он двигался в средней полосе как вдруг в заднюю часть грузовика влетела Mazda 3, которую отбросил Volkswagen Transporter.





Предварительно в аварии пострадала пассажирка Mazda. Ее с ушибом грудной клетки госпитализировали.





На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа, которые и выяснят подробности ДТП.









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