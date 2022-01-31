В Голосеевском районе Киева произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
Масштабная авария произошла в Голосеевском районе столицы, на Столичном шоссе перед поворотом на проспект Науки. Пострадавшую госпитализировали
Об этом передают Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать репортерам, по словам водителя MAN, он двигался в средней полосе как вдруг в заднюю часть грузовика влетела Mazda 3, которую отбросил Volkswagen Transporter.
Предварительно в аварии пострадала пассажирка Mazda. Ее с ушибом грудной клетки госпитализировали.
На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа, которые и выяснят подробности ДТП.
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