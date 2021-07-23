В Голосеевском парке Киева на прудах массово погибли рыба и утки: Госэкоинспекция обнаружила яд

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции столичного округа.

Экологи установили, что в пруд могли быть намеренно сброшены неустановленные ядохимикаты, которые стали причиной массовой гибели рыбы и птиц.

"Непосредственно в местах обнаружения погибшей рыбы специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля проведены измерения растворенного в воде кислорода, который составил 9,32 - 9,95 мг/дм3, при норме не ниже 4,0 мг/дм3. Температура воды составляла 23,7 - 24,6 градусов. Зафиксировано повышение уровня железа общего в концентрациях 0,706 - 0,729 мг/дм3 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательные результаты лабораторного исследования будут известны в начале следующей недели.

Напомним, на днях на Ореховатские прудах в Киеве были обнаружены сотни погибших рыб и 10 птиц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb