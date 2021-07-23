В Голосеевском парке Киева на прудах массово погибли рыба и утки: Госэкоинспекция обнаружила яд
Инспекторы Государственной экологической инспекции столичного округа провели исследования в парке им. Максима Рыльского (Ореховатские пруды) в Киеве и установили мор птиц и рыбы
Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции столичного округа.
Экологи установили, что в пруд могли быть намеренно сброшены неустановленные ядохимикаты, которые стали причиной массовой гибели рыбы и птиц.
"Непосредственно в местах обнаружения погибшей рыбы специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля проведены измерения растворенного в воде кислорода, который составил 9,32 - 9,95 мг/дм3, при норме не ниже 4,0 мг/дм3. Температура воды составляла 23,7 - 24,6 градусов. Зафиксировано повышение уровня железа общего в концентрациях 0,706 - 0,729 мг/дм3 ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что окончательные результаты лабораторного исследования будут известны в начале следующей недели.
- Напомним, на днях на Ореховатские прудах в Киеве были обнаружены сотни погибших рыб и 10 птиц.
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