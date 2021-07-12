В "Голосе" заявили, что освободили Железняка от должности главі фракции, он опровергает
Фракция "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. Он в свою очередь опровергает это
Об этом сообщают нардепы Ольга Стефанишина и Александра Устинова .
"Железняк, давай до свиданья, или В "Голосе" сменили главу фракции. Фракция политической фракции "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. Теперь временно исполнять обязанности главы фракции будет киборг Роман Костенко, заместитель руководителя фракции ", - написала Устинова.
Она отметила, что за такое решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции в Верховной Раде. Письмо с соответствующим решением был направлен спикеру парламента Дмитрию Разумкова.
"Я представляю позицию крупнейшей партийной организации, которая требует увольнения руководителя фракции и партии, - говорит Ярослав Рущишин, народный депутат и один из лидеров "Голоса" во Львове. - Именно поэтому нами было принято решение об увольнении главы фракции, ведь это то, что мы должны сделать, чтобы перезапустить работу "Голоса", которая последние полгода была заблокирована ".
В свою очередь, сам Железняк отмечает , что "заявления коллег прошу не воспринимать как соответствующие действительности".
"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой " Справедливости " что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции " Голос ". Напомню, что согласно положению о фракции "Голос" такое решение принимается 14 голосами. Даже если бы такое решение было (спойлер: не было). Плохо, что никто Регламент и Положение о фракции так и не прочитал ", - написал он.
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