В "Голосе" опровергли заявление Юрчишина, что съезд партии будет закрыт для прессы

Об этом в партии "Голос" сообщили Еспресо.TV.

В партии напомнили, что в четверг, 29 июля, в 15.30 в пресс-центре "Интерфакс-Украина" начнется брифинг по результатам съезда "Голоса" с участием руководства и региональных представителей политической силы. Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства.

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