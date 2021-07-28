В "Голосе" опровергли заявление Юрчишина, что съезд партии будет закрыт для прессы
В партии "Голос" опровергли заявление народного депутата Ярослава Юрчишина о том, что съезд этой политической силы 29 июля состоится в закрытом режиме для прессы
Об этом в партии "Голос" сообщили Еспресо.TV.
В партии напомнили, что в четверг, 29 июля, в 15.30 в пресс-центре "Интерфакс-Украина" начнется брифинг по результатам съезда "Голоса" с участием руководства и региональных представителей политической силы. Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства.
- Напомним, Юрчишин заявил, что на съезд партии "Голос" не аккредитовано ни одно СМИ . Это, по его мнению, "подтверждает нежелание руководства партии освещать дискуссии, которые пройдут на съезде".
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