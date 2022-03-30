В Голопристанской громаде на Херсонщине оккупанты похитили восьмерых людей, - городской совет

Об этом сообщает Голопристанский городской совет.

"Что касается тех людей, которые были задержаны и до сих пор незаконно удерживаются. Это в общей сложности у нас есть восемь человек, в том числе городской голова Александр Бабич, это Виктор Маруняк, староста Старой Збурьевки. Короб, Дворный, Кононов, Чоботарь, Торопов. И сегодня подтвердилась информация об исчезновении Пащенко Сергея, жителя села Старая Збурьевка. Его исчезновение выясняется, он пропал 29 марта", - отмечают в сообщении.

28 марта на территории Голой Пристани, на Херсонщине, российские военные задержали Голопристанского городского голову Александра Бабича и вывезли в неизвестном направлении.

30 марта в Херсоне оккупанты похитили священника ПЦУ Сергея Чудиновича. Его похитили в 08:30 прямо из церкви.

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Известно, что в городе Голая Пристань представителей оккупантов нет, однако они присутствуют в других громадах области.