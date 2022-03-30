В Голопристанской громаде на Херсонщине оккупанты похитили восьмерых людей, - городской совет
По состоянию на 30 марта, в Голопристанской громаде остается неизвестной судьба восьмерых местных жителей, среди которых и городской голова. Жителей громады похитили российские захватчики
Об этом сообщает Голопристанский городской совет.
"Что касается тех людей, которые были задержаны и до сих пор незаконно удерживаются. Это в общей сложности у нас есть восемь человек, в том числе городской голова Александр Бабич, это Виктор Маруняк, староста Старой Збурьевки. Короб, Дворный, Кононов, Чоботарь, Торопов. И сегодня подтвердилась информация об исчезновении Пащенко Сергея, жителя села Старая Збурьевка. Его исчезновение выясняется, он пропал 29 марта", - отмечают в сообщении.Известно, что в городе Голая Пристань представителей оккупантов нет, однако они присутствуют в других громадах области.
- 28 марта на территории Голой Пристани, на Херсонщине, российские военные задержали Голопристанского городского голову Александра Бабича и вывезли в неизвестном направлении.
- 30 марта в Херсоне оккупанты похитили священника ПЦУ Сергея Чудиновича. Его похитили в 08:30 прямо из церкви.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное