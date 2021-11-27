В Голодоморе виноваты те, кто думал "какая разница" и "хватит стрелять", - Андрей Белецкий
Очередная годовщина Голодомора 1932-1933 заставляет задуматься о цене политической позиции "какая разница"
На это обращает внимание глава политической партии "Национальный корпус", основатель и первый коандир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, передает Еспресо.TV .
"В начале 1920-х годов в Украине большая часть общества стала на позицию "какая разница" и "хватит стрелять" - население перестало массово поддерживать украинских повстанческих атаманов и Армию УНР. Многие украинцы смирились с российской оккупацией под вывеской УССР, проглотили московский крючок под названием "Новая экономическая политика". Следствием стало разоружение населения, затем раскулачивание, а затем массовый искусственный голод 1932-1933 годов", - отмечает Белецкий на своем ТГ-канале.
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При этом, говорит политик, за аполитичность родителей пришлось платить детям.
"Тогда погибли в УССР 7 миллионов украинцев, а на украинской Кубани и в Поволжье - еще 3 млн. Из них 1,6 млн - это дети, которые понесли страшную плату за аполитичность или пророссийскость своих родителей", - заключает Андрей Белецкий.
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