В Голодоморе — корни Бучи, Бородянки, Мариуполя
Совсем маленькой девочкой я вырастала с ежедневными воспоминаниями о Голодоморе от моей прабабушки. Это была такая ее травма, что она не могла об этом не вспоминать всю свою жизнь.
Она выжила, потому что ее пятилетняя дочь (моя бабушка) в садике имела кружку супа с 5 фасолинами, сама съедала две, а три прятала в специально зашитый мамой кармашек платьица, и несла их домой, чтобы не умерла мама.
У них больше никого не было. И забрали все. Совершенно все. В селе в Винницкой области с такими плодородными черноземами, где из палки вырастают яблоки… Но тогда, в 33-м, из этого села осталась одна десятая его жителей. Других убили Голодомором, и вряд ли можно представить страшную смерть…
В Голодоморе — корни Бучи, Бородянки, Мариуполя
С тех пор прошло много лет. Но патологическое желание россиян уничтожить украинцев никуда не делось. Оно проявилось и во время второй мировой, когда именно украинцев обрекли на роль "пушечного мяса". И "цвело буйным цветом" все годы после развала СССР.
Затем комплекс поражения в холодной войне россияне снова вернули против украинцев, ежедневно устраивая не пятиминутку, а пятичасовки пропагандистской ненависти. Все это неизбежно вело в одну сторону – к агрессивной войне и очередному геноциду. В этом корни Бучи, Бородянки, Мариуполя. Там проявилась глубинная сущность русского народа с извечным желанием убивать. Убивать непокоренных и свободолюбивых украинцев.
Холод – не голод. И мы его переживем. Сейчас все по-другому. Мир на нашей стороне
К счастью, 30 лет Независимости позволили нам стать достаточно сильными, чтобы они не смогли просто прийти сюда и снова уничтожать нас голодом или в своих тюрьмах.
И тогда в ход пошли ракеты и этот холодомор… Удаленно. Подло. Против мирных людей и детей уничтожая всю гражданскую инфраструктуру. Доказывая на самом деле одно: они просто хотят уничтожить украинцев. Как это было и почти сто лет назад…
Но холод – не голод. И мы его переживем. Сейчас все по-другому. Мир на нашей стороне. Мы имеем свое самое большое достижение — армию, наши ВСУ. И поэтому есть шанс наконец-то разорвать круг трагической истории геноцида и стать столь сильными, чтобы в дальнейшем не по себе было.
Собственно, у нас просто нет другого выбора.
Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.
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