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В годовщину установки украинских флагов на Змеином военным атташе презентовали фильм о героических событиях

9 июля, 2023 воскресенье
21:59
Новости

7 июля в Национальном военно-историческом музее Министерства обороны Украины состоялся показ-презентация для членов Киевской ассоциации военных атташе и дипломатов стран-партнеров англоязычной версии документального фильма "Битва за остров Змеиный"

"Море" из трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" созданного при поддержке Министерства культуры и информполитики совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Мероприятие было посвящено первой годовщине со дня установления украинских государственных флагов на о.Змеиный, который был освобожден от российских агрессоров после продолжительной операции Сил обороны и безопасности Украины.

Заместитель министра обороны Украины по евроинтеграции Андрей Шевченко поблагодарил дипломатов стран-партнеров за постоянную поддержку Украины в противостоянии с российскими агрессорами и подчеркнул стратегическую важность установления контроля над о.Змеиным для частичного разблокирования украинских портов в рамках начатой вскоре Черноморской зерновой инициативы. "Символично, что это мероприятие мы проводим накануне Саммита НАТО в Вильнюсе, после которого поддержка стран-партнеров в борьбе с врагом будет только крепнуть. Украина освободит свое море, небо и землю от агрессоров", - сказал он.

Автор фильма "Битва за остров Змеиный. Море" и всего проекта трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" бывший журналист, а ныне майор ВСУ Артем Шевченко поблагодарил за поддержку проекта Министерство культуры и информполитики и ГУР МО.

"Этот фильм о нашей первой, но верю не последней победе над врагом на море", – рассказал он, презентуя документальный проект.

Один из героев фильма, пилот-вертолетчик подполковник Евгений Соловьев, Герой Украины, рассказал об одном из самых драматичных эпизодов битвы за Змеиный - десантировании групп спецназа ГУР МО и СБУ на остров 8 мая 2022 года:

"Операция полета и высадки была чрезвычайно рискованной. По меньшей мере, пять новейших российских истребителей находились в том районе в небе. Наши устаревшие боевые самолеты не могли создать для наших вертолетов воздушного преимущества, а сами вертолеты не были оборудованы системами предупреждения о воздушных атаках. Но мы все понимали, что остров стратегически важен, потому что позволяет контролировать надводную и воздушную обстановку в этом секторе Черного моря и на юге Украины в целом. Понимая риск, мы знали и знаем, что это наша земля и мы будем драться за нее, за нашу свободу, наше будущее и будущее наших детей. При международной поддержке это делать легче".

Президент Киевской ассоциации военных атташе, атташе по обороне Латвийской Республики полковник Александрс Холмановс поблагодарил за организацию мероприятия и выразил уверенность, что Украина обязательно победит в войне.

Гостям кроме документального фильма продемонстрировали и артефакты связанные с битвой за остров: реальный спасательный круг с сигнальным буем с затопленного российского флагмана Черноморского флота крейсера "Москва", хвостовое оперение одной из ракет "Нептун", которым было поражено вражеское судно, модели острова, а также стенд с личными вещами Героя Украины (посмертно) полковника Игоря Бедзая, тогдашнего заместителя командующего ВМС ВС по авиации, погибшего во время битвы за остров.

Вскоре англоязычные версии документальной трилогии "Военная разведка Украины: на море, на небе, на земле" будут доступны для просмотра международной аудиторией на одной из ведущих украинских стриминговых платформ.

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