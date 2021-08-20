В годовщину своего отравления Навальный призвал Запад ввести санкции против окружения Путина

Материал опубликовали в британской The Guardian , французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В статье Навальный предлагает пять шагов для борьбы с коррупцией в мировом масштабе и отмечает, что после его отравления система стала еще более жестокой.

"Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружием, и, похоже, коррупция сыграла немалую роль в том, что я выжил. Она заразила всю государственную систему России, в частности спецслужбы", - написал оппозиционер.

Он считает, что важным аспектом коррупции в авторитарных странах является использование ею финансовой инфраструктуры Запада - в 90% случаев похищенное сохраняется именно там.

"Чиновник, который работает на автократа, лучше любого другого знает, как важно держать свой капитал подальше от коллег и босса. Все, что нужно западным лидерам, - это проявить решительность и свободу. Надо превратить коррупцию из источника безграничных возможностей на обременительный груз для элит, которые работают на автократов ", - подчеркнул Навальный.

Поэтому оппозиционер выступает за введение на Западе специального критерия "страны, способствуют коррупции". В таком случае, по его убеждению, возникнет возможность принимать единые меры против целой группы государств.

Он предлагает перейти к максимальной прозрачности в отношениях с такими странами.

"Вся документация с контрактами, заключенными между западными компаниями и их контрагентами из стран коррупционных рисков, должна быть опубликована, если эти контракты связаны с государством, должностными лицами и их родственниками", - предложил Навальный.

Также он предлагает ввести персональные санкции против сотни богатых бизнесменов из окружения таких лидеров, как Владимир Путин.