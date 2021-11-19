В годовщину Революции Достоинства смотрите фильм "Как договаривался Майдан" на телеканале "Еспресо"

В восьмую годовщину Революции Достоинства, авторы фильма пригласили посмотреть с другого ракурса на события Евромайдана через свидетельства политиков, общественных активистов и практиков творческих и диалоговых инициатив. Именно они поняли важность и необходимость договариваться и делятся, как это было непросто.

"Мы нашли в себе силы перейти этот рубеж, осознали тогда, что без общественных активистов ничего не будет. Я думаю, что и общественные активисты потом увидели, что без политиков - это поражение. То есть пришел какой-то процесс понимания, что или мы вместе, или нас по одному расстреляют. В прямом и переносном смысле этого слова", - отмечает один из лидеров оппозиции во время Революции Достоинства Арсений Яценюк.

По словам исполнительного директора ОО "Центр ближневосточных исследований (АMES)" Игоря Семиволоса, "культура договора - это ключевой элемент успеха украинских революций, происходивших в процессе развития нации". "Часто на фоне таких грандиозных событий этот аспект теряется и не отмечается. В этом фильме показано, что культура договора - это глубинная часть этих процессов, которая важна для понимания успеха и эмансипации украинской нации", - рассказывает Игорь Семиволос.

Фильм содержит много вспоминаний участников этих событий и объяснений относительно переговоров и событий за кулисами. Вспоминая призыв к общенациональной забастовке, один из лидеров оппозиции во время Революции Достоинства Юрий Луценко приводит такой пример: "Когда вожди (лидеры оппозиции, - ред.) со ступенек памятника княгине Ольге, я по очереди наклонился к каждому из них и сказал: "Это уже не митинг, а революция… И здесь или победа, или тюрьма - ты это понимаешь? Все говорили да, но не понимали ни первого, ни второго. Клянусь".

Этот фильм - приглашение к размышлению о важных трансформациях в украинском обществе, особенно во времена продолжения формирования и принятия национальной идеи.

"Как договаривался Майдан" изготовлен командой "Исторической правды" по заказу Платформы по управлению конфликтами в общинах (ОО "Центр ближневосточных исследований (АMES)", ОО "Сеть ответственных" и ОО "Театр перемен"). Платформа начала свою деятельность с 2018 года в рамках проекта "Укрепление потенциала гражданского общества для ненасильственной трансформации конфликтов в местных общинах", поддержанного КУРВЕ Вустров - центром обучения и взаимодействия по вопросам ненасильственных действий и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Сама же деятельность платформы включает в себя ряд инициатив и мероприятий на востоке и юге Украины с целью распространения ненасильственных инструментов и методов трансформации конфликтов внутри общества и с властью, таких как Украинская миротворческая школа, картография мест молодежной активности и усиление возможностей молодежных центров и молодежных советов в общинах.