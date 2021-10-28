В годовщину изгнания нацистов из Украины Зеленский почтил память погибших воинов

Об этом сообщает сайт Офиса президента .



"Годы нацистской оккупации Украины - ужасный, черный период нашей истории. Ее последствиями стали более 700 разрушенных городов и городков, почти 30 тысяч украинских сел. Сотни сел были сожжены вместе с жителями. Тысячи разрушенных больниц и школ. Холокост. Бабий Яр в Киеве, Яновский концлагерь во Львове, Дробицкий Яр в Харькове, Богдановка на Николаевщине... Миллионы жертв. Миллионы остарбайтеров. Миллионы искалеченных судеб. И это - миллионы причин, почему мы, украинцы, всегда будем помнить воинов, погибших в той ужасной войне, и почему преклоняем головы перед соотечественниками, которые своим героизмом внесли неоценимый вклад в установление мира, стали примером для нового поколения украинских защитников и защитниц, защищающих Украину на востоке", - сказал Зеленский.



В церемонии памяти также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Премьер-министр Денис Шмигаль, Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.



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