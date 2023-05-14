В глазах Запада Москва стала легальной целью для ВСУ, - Фейгин

Хотел бы сейчас спросить о самом опасном дураке в мире, как его охарактеризовал Фридман. Парад победы на 9 Мая показал полный кризис жанра Путина и его окружения. И мы увидели «жесткую критику» – Пригожин обложил матом, назвав его просто профнепригодным. В сложившейся ситуации это означает, что точку невозврата Пригожин перешел. Что это действительно значит? Или это просто водевиль в стиле ролевых игр, где Пригожин собирается играть Жириновского – конечно, с благословения Кремля?

Что касается самого Путина, его присутствия 9 мая на митинге после уже известных событий, связанных с атакой дронов на башне кремля – я не сомневаюсь, что это украинские дроны были – Путин размышлял, выступать ему или нет. И выбрал, по его мнению, оригинальный способ себя защитить, а по-моему, – лишь подчеркивающий его трусость и ограниченность.

Он пригласил как живой щит президентов центральноазиатских республик и других, понимая, что убивать вместе с ним президента Казахстана или Армении, или других, пожалуй, не будут.

Логика другая. Причем Песков накануне мероприятия комментировал, что Путин по видеосвязи выступит, потому что слишком занят. Это было официальное заявление.

Что касается реакции Пригожина. Он любит отыграть, сегодня уже заявил: выбирайте из трех стариков, но Путина не упомянул, намекая на Герасимова, хотя тот как раз еще вполне, на дедугана не похож. Такое мы видели. Пригожин несколько несдержан, но вместе с тем хорошо понимает, чего он хочет, я бы не сказал, что Пригожин в своей эмоциональности не способен манипулировать, он его в нужном направлении регулирует, артикулирует всеми этими образами, использует ненормативную лексику очень взвешенно. Этим он напоминает Жириновского. Жириновский также был хладнокровен, хоть и вспыльчив, эмоционально несдержан. Естественно, Пригожин повторяет политическую ауру Жириновского, пробует ее возродить. Здесь много похожего. У них смешанное еврейско-русское происхождение, они абсолютно эксцентричны оба. Но

Жириновский был человеком системы, а Пригожин – ее посторонний элемент.

Все же 9 лет отсидел, занимался сферой криминально-кулинарной – это не слишком приветствуется властными институтами, ведомствами, традициями. Поэтому он идет по тому пути, по которому можно: он пытается быть эпатажным, заручиться поддержкой и симпатиями самого примитивного обывателя, рассчитывает на люмпена. И люмпен, кстати, симпатизирует Пригожину, совершенно точно, они действительно заражаются его воображаемой природной харизмой. По моему мнению, он очень «продуктовый» тип, потому что над ним работают пиарщики, он знает, где дозировать и как. Но он все дальше продвигается в своем конфликте с властными институциями и отдельными руководителями. Он начинал с армейских чинов, глав минобороны и генштаба, а заканчивает уже реально намеками на первое лицо. Учитывая ситуацию на фронте, все неуклюжие попытки взять Бахмут, мне кажется, что это все как-то сочетается. Что это значит для него? То же, что и раньше, – он может стать жертвой заговора или уничтожения со стороны своих, потому что все яснее публично выражает угрозу.

Татарский и Прилепин – это были ему такие «черные метки»? Это намеки? Ведь Прилепин также входил в орбиту интересов Пригожина.

Татарский точно в этой орбите не был, он деньги получал. Наверное, и Прилепин тоже. Он более осторожный, имеет горизонтальные связи не только с Пригожиным, но и с официальными властями, он извлекает из этого выгоду. А теперь, после покушения, он, вероятно, получит дополнительные возможности. В отличие от двух предыдущих убийств – Дугиной и Татарского – он выжил. Не будем спорить по поводу версий, кто его заказал, как это происходило, – это уже другой вопрос. Но какие-либо подобные события для Пригожина – это сигнал, что он зашел слишком далеко. Пока война, пока он находится в зоне боевых действий, на базе ЧВК Вагнера, он, возможно, может себя как-то защитить, но не вне ее. То есть единственный его ресурс – оставшиеся силы ЧВК Вагнера, которые имеют вид боевой субстанции и могут его как-то прикрыть. А как человек аппарата он себя уже «закопал». Вы сказали, что его поддерживает кто-нибудь в Кремле. Я думаю, что единственный поддерживающий его человек - это сам Путин. И этот наезд, двусмысленная фраза о старике, уже совсем неадекватном, может стать последней каплей, которая это отношение изменит. А кто вообще Пригожина принимает – Герасимов? Шойгу?

Может быть, Патрушев захочет его прикрывать? Патрушев сейчас начинает свою игру, и есть несколько индикаторов, по которым можно сделать такой вывод.

Но он не пойдет, защищая Пригожина, против Путина до конца. Зачем? Пригожин – это расходный материал. Уберет руки и скажет: ну так получилось. И прилетит куда-то ракета, авиабомба, мина – и нет Пригожина, это не проблема, по сути. А потом ищи, кто же это сделал. Пригожин никому не нужен как политический оппонент. То есть как кандидат в президенты, депутат он не нужен, он опасен, непрогнозируем, неконтролируем, спонтанен, его реакция многим кажется слишком эмоциональной, в аппарате так не ведут себя, никто ему ни разу публично не ответил. А все это замешано на войне, он паразитирует на том, на чем, по их мнению, он паразитировать не должен. Нет снарядов? А почему тебе вообще должны давать снаряды, кто ты такой? Я, говорит, предприниматель, директор ЧВК Вагнера. А ЧВК Вагнера – незаконная структура. Он должен встраиваться в иерархию, а он все время не хочет туда встраиваться, он хочет быть над ней или сбоку, то есть иметь дополнительные преференции.

Он хочет не только снарядов, но и денег, он получает бизнесы, поддержку на разных уровнях административных, но почему-то сосредоточился на снарядах.

Это похоже на попытку снять с себя ответственность: я обещал до 9 Мая взять Бахмут, но вы мне не дали снарядов, и я его не взял. То есть это выглядит еще и так. Но играет он действительно остро, он игрок, я об этом говорил неоднократно у вас в эфире, но у этой игры печальный конец. Поскольку если будет Путин и он удержится, то Пригожин ему не нужен. Пригожин находится немного выше уровня Моторолы и подобных в 2014 году, которые играли большую роль на фронте, но после окончания активных боевых действий начали мешать и вредить.

Вы сказали: если Путин останется у власти. Анализируя путинские выступления последних дней, понимаешь, что ему нечего сказать, он неубедителен. Он не убеждает даже свою фашизоидную хунту, и это значит тупик. Но ведь все институты под него завязаны, и он будет разворачивать новую историю со сборами резервистов и т.д. Атака дронов, странные взрывы, в России начинается синдром прихода войны на территорию, а Путин этого не ожидал, даже никто из генштаба их такого не ожидал, а война уже внутри России. И если будет поднятие ставок, то оно будет очень серьезным. Армия дронов, о которой говорил секретарь СНБО Данилов, это действительно чрезвычайная история, и Кремль к этому не готов.

Абсолютно точно. Мы много раз обсуждали, что война придет на территорию России. Я думаю, они в это не верили. С одной стороны, считали, что Украина гораздо слабее и не в состоянии выработать средства, которыми можно атаковать вглубь до 700 км, на таком расстоянии от границы Украины находится Москва. Во-вторых, они считали, что Запад не пойдет на такую степень обострения, чтобы предоставить даже не дроны, но узлы, детали, механизмы, компоненты для производства этих дронов и других средств, позволяющих атаковать на такую глубину территорию РФ. Они в это не верили. Возможно, они полагали, что война столь долгой не будет и что к этому этапу все уже решится. А война тем временем затянулась более чем на 14 месяцев, и сейчас Украина уже подходит еще не до конца, но к пику предоставленных возможностей для атаки территории самой РФ, поражения целей глубоко там. Потому что разговоры о ракетах Storm Shadow и о подобных средствах – это вопрос некоторого, но недолгого времени. То есть средства дадут.

И тогда ракетами можно будет сжечь даже Свердловскую область, Екатеринбург, что уж о Москве говорить.

И это проблема и головная боль. А какое противоядие? Казалось бы, у России есть средства ПВО, но выяснилось, что они работают плохо, если не отсутствуют вообще. Возможно, вокруг кремля какие-то средства есть, но и через них прорываются отдельные БПЛА, то есть это показывает, что Россия в принципе не защищена ничем, это все иллюзия. И это новый фактор в войне, безусловно, на него нужно как-то отвечать.

И они отвечают набрасыванием большого количества ракет. Во время последней атаки я был в Киеве, слушал ночную сирену, взрывы, когда, полагают, сбили средствами ПВО (американскими или немецкими) эти 15 ракет, которые на Киев направила Москва. Вроде бы сбили «кинжал», сегодня продемонстрировали фотографию обломков, я думаю, что так оно и есть. О чем это говорит? Что Киеву, который и без того находится в войне, Украина находится в войне, и все равно ее бомбят, обстреливают, более тысячи км линия фронта, - честно говоря, безразлично. А Москву это изменение состояния приводит в кататоническое состояние: как же так, мы ведь к этому не готовились, у нас нет ничего, чтобы от такого защищаться. И пока хорошей реакции они не придумали. Вот Путин маневрировал и решил выйти на площадь 9 мая, прикрывшись президентами. Но ведь он каждый день не сможет ездить с этими семью президентами по территории России или другим местам, чтобы каждый раз ими прикрываться, словно живым щитом. А других способов пока не выработали, противоядие от этого.

Путинский психотип: как, по вашему мнению, он будет реагировать, действительно ли он боится? Подстрелить Путина с помощью дрона – сложная история. Но как он лично воспринимает эту ситуацию, как он будет реагировать и на что он пойдет, а на что не пойдет? Отдельная история – это реакция его окружения. Если такого плешивого кролика будут загонять, остальная среда скажет: зачем нам этот Хусейн, если у нас есть Патрушев, например, в кармане?

Я не исключаю, что это также тактика Запада, что Запад договорился о такой тактике с Киевом. Если он не хочет по-хорошему, давайте создавать ему проблемы. Попробовали уже санкции, поставки вооружения самой Украине. Но перенесение войны на территорию России – это так или иначе с молчаливого согласия Запада. Киев действует самостоятельно, в своих интересах, защищая себя как жертва агрессии, территория России – столь же законная цель. Да, это не происходит мгновенно, но постепенно, начиная с Писториуса, министра обороны Германии, в разных контекстах повторили Блинкен частично и другие о том, что территория России является такой же законной целью, как и цели в Крыму, на Донбассе или где-то еще . Война есть война, таковы правила.

Что будет делать Путин? У него вариантов немного. Он может надеяться сейчас отразить украинское контрнаступление, если оно начнется даже внезапно, постарается с ним справиться, но попытается перевести все в дипломатический формат.

Каждый раз он пытается такое сделать: затягивание – дипломатический формат. Потому что если 19-20% оккупированной территории Украины уменьшатся до 10% в результаты контрнаступления, то переговорных позиций останется совсем мало, возможностей для шантажа тоже. Поэтому для Путина критичен этот цейтнот. Я думаю, что некоторые сигналы о том, что он хочет договариваться существеннее, уже есть. Выступление 100-летнего Киссинджера, позиционирующего себя как челнока между Москвой и Киевом при посредничестве... Китая – явно, что Вашингтон не вдохновляет, что на роль миротворца избрали Китай. Это означает, что есть некая согласованная позиция Москвы и Пекина, в которую вовлечен представитель США – Киссинджер и его институт. О чем это говорит? О том, что Москва дает понять, что готова договариваться, но договоренности должны быть не капитулянтские, а какие-то посередине. Мне кажется, что этот процесс будет нарастать, и это важно реализовать до контрнаступления Украины. Потому что если он будет успешным, то даже эта инициатива успеха иметь не будет.

Каков периметр той идеи, которую хотел бы проталкивать Кремль через Пекин или через Париж. Основная ключевая история – что для Кремля было бы каким-нибудь вариантом, а что – нет. И как будут реагировать наши политики в Киеве? Известно, что президент Зеленский в свое время все четко обозначил.

Даже не о чем говорить, Киев не примет таких предложений. Во-первых, какой смысл их принимать, если у тебя есть перспектива начать контрнаступление и посмотреть на его результат. Во-вторых, Москва публично не определяет, на что она готова пойти, в чем состоит ее компромисс. Киев же пошел бы, если бы были освобождены территории Украины все, по крайней мере, те, что до 24 февраля были заняты, а остальные должны быть освобождены через какое-то время на каких-то основаниях – демилитаризация Крыма, но выход оттуда российских войск, российской администрации и возвращение Украине, к примеру. Я слышал, что такое обсуждалось, что демилитаризация означает, что в Крыму никаких баз не будет, а в остальных частях Украины – ради бога.

Мне кажется, что у Москвы пока нет готовности к тому, чтобы пойти на серьезные компромиссы

она продолжает бубнить о публичной демилитаризации и денацификации, недопустимости вступления в НАТО Украины со сказками о фейковых референдумах и о том, что эти территории уже заняты и они не подлежат никакому возвращению. Поэтому пока хорошей перспективы нет, но это не значит, что она не может появиться, если результат контрнаступления Украины будет провальным для Москвы и они потеряют половину оккупированной территории, даже если их отгонят на линию 24 февраля. Это будет крушение для Москвы, безусловно. А ради чего тогда все? Больше 14 месяцев войны – и вы получили за это время тот же результат, с которого вы начали, только намного хуже для вас. Потому что пока вы не начали войну с Украиной, все думали о второй армии мира, что упаси боже связываться с ядерным государством. А теперь уже никто ничего не будет бояться. 14 месяцев – и вы вернулись к тому же результату. Потому что ты не смог за 14-15 месяцев добиться даже минимального результата, ты вернулся в начальную точку, но с потерей имиджа, армии, с сотнями тысяч убитых и т.д. И с чего тебя должны бояться? Почему бы тебя не унижать дальше? Такой результат – безусловно, катастрофа.

Но должны же это понять в российском генштабе или в окружении Путина те люди, которые называются методологами войны? Война уперлась в тупик, стратегической перспективы у них нет, они могут множить преступления, убивать гражданское население и т.д., но это не значит, что они приближаются к той или иной версии кремлевского выигрыша. Некуда двигаться: они могут биться головой о стену, еще навалить 50 тысяч трупов вагнеровцев или регулярных российских войск – чтобы что? Нет завершения в этой истории.

У них нет планов – финальной точки нет. В чем она? Дойти до Киева? Это смешно, это никто не обсуждает, потому что при такой поддержке Запада и мобилизации, которая дала почти миллион силового блока (это вместе армия и силовые структуры) в Украине, как ты собираешься этого добиться? Когда, в какие сроки? Вероятно, там есть тактика затянуть войну до выборов в Америке. Трамп уже снова отличился, уклонившись от ответа на вопрос, желает ли он победы Украины, - в CNN было его публичное выступление. Может, они безосновательно надеются, но на что им еще надеяться? Что ни с того ни с сего русская армия начнет воевать как-то иначе и действительно начнет захватывать город за городом? С какой стати? У них какая-то особая военная техника есть? Была надежда на поставку из Китая, на тотальную поддержку Китая военной техникой и вооружением, боеприпасами и т.д., но она не сбылась, Китай на эту авантюру не решился, и не думал решаться – зачем ему это? Поэтому, соответственно, у Москвы остается резерв – исключительно затягивание, и возможный выход – трансформация военной политики в дипломатические рельсы. Конечно, такая возможность есть, но степень потери лица в таком случае непрогнозируема, потому что это может быть как 50 х 50, так и полная капитуляция Москвы, вывод всех войск отовсюду. И что тогда?

Но Путин же трупом ляжет, но подобного будет пытаться не допустить. Здесь должен быть полностью перевернутый политико-дипломатический стол в Кремле.

Пока он может это сделать, пока он может препятствовать политически губительному для него варианту. Но как долго он сумеет продержаться? Это остается загадкой, потому что ему сложно прийти к консенсусу – с Западом, даже с Китаем, что удивительно. С Китаем также трудно найти консенсус, ведь что – договаривайтесь, чтобы было перемирие и не наступали украинские войска? Но Китай на себя такую миссию не возьмет, она бессмысленна, в то же время ставит Китай на одну доску с Москвой: вы защищаете интересы агрессора, чтобы продлевать и продлевать эту войну, удерживая оккупационные войска на территории соседнего государства. Если вы провозглашаете приверженность принципам международного права и признанию международно признанных границ Украины, почему Китай должен помогать в том, чтобы из-за прекращения огня фактически узаконивалась оккупация земель Украины? Китай тоже на такое не согласится. Китаю нужен промежуточный вариант, на который согласятся Украина и Запад, а с другой стороны, чтобы Москва не попыталась торпедировать этот мирный план, – поэтому они его и не определяют, он публично не провозглашен. 12 принципов – это не мирный план. Но я не считаю, что Китай откажется от посреднической миссии, мне кажется, что Китай продолжит усилия в сторону того, что «давайте будем заниматься мирными переговорами».

Взрывы внутри России загадочны, мы на себя ответственности не берем, но понимаем, что думает рядовой россиянин, житель Тульской губернии: о, началось, взрывается. Здесь два возможных сценария: первый – объединяться вокруг фюрера, потому что «отечество в опасности», второй – сколько можно, это пора кончать. Как отреагирует этот глубинный народ?

Я уже много раз говорил: когда народа не касается, - у него нет эмпатии, ему безразлично, в Белгороде или в Шебекине сколько народу взорвется, погибнет и тому подобное, им вообще плевать. Они никак не реагируют. Говорят, что там и волонтерскую помощь для жителей того же Шебекина, Белгорода не поставляют и не направляют. То есть они там объявляют счета, поддержку и им безразлично. Возможно, государство подбрасывает, а так чтобы обывателя из Екатеринбурга, Москвы, Владивостока волновала судьба приграничных районов с Украиной, хотя бы их, - такого нет.

А если Калуга?

Это не важно. Здесь главное, что пока его не касается лично, он посчитает, что это происходит не с ним, а с кем-то другим, и безразлично, что с этим "кем-то" происходит. Это результат путинской диктатуры. Путинская дегуманизация способствовала тому, что люди безразличны к судьбе даже своих соотечественников, что уж говорить о других людях – украинцах, например.

Чем дальше будет идти война, тем больше будет фактов, таких как: тут взорвалось, там прилетело, тут сбили, там не сбили. Понимание того, что война потихоньку вкатывается в жизнь русского обывателя, будет нарастать. Украина этому способствует,

Запад тоже. Потому что это единственный способ, донести до этих людей, что война приносит эти беды не только украинцам, но и вам, это неизбежно. И чем дальше, тем больше. Поэтому настроения будут меняться, просто обстрелов должно стать больше, прилетов, они будут адресовать эти претензии к фюреру. А вот поверить, что они сплотятся... Как они это сделают, если они деидеологизированы? Эти люди не понимают, за что они должны умирать. Они подходят к вопросу исключительно меркантильно. Я не вижу энтузиазма идти на смерть, которая была бы необходима для патриотической мобилизации: мол, смотрите, они нас бомбят, они даже ударили по одной из башен – по Сенатской башне кремля. И что – какие-то возмущения, митинги, протесты, толпы в добровольце записаться?

Очереди к военкоматам у русских были?

Нет, ничего такого, они бухали, отдыхали на 9 Мая, ничего больше. Нет такого ничего – с чего бы это случилось? При Гитлере миллионы шли на факельные марши – где это все? Все по принуждению. Конечно, это не значит, что они вдруг станут пацифистами, будут выступать против войны – мы этого тоже не ожидаем. Но ожидать Путину, Кремлю, что народ каким-то образом заразится идеей мести украинцам за прилетевший дрон или еще что-то такое, по моему мнению, безнадежно.

Что вы можете рассказать о визите в Украину, в Киев и в Часов Яр, куда вы заехали. Скажите, что скрывается в кулуарах этого визита. Потому что «Фейгин приехал в Киев» сразу включает конспирологию и разные версии. Может быть, будете кандидировать в президентской кампании и обгоните Арестовича?

Вот это да... Нет, еще раз хочу повторить: я никакого отношения к политическим процессам внутри Украины, к выборам - парламентским или президентским - не имел никогда и не буду иметь никогда. Я не гражданин Украины, не имею интереса изменить свою позицию по отношению к ней, нейтрален абсолютно. Будет ли участвовать где-то Арестович – понятия не имею, просто не знаю, никогда об этом с ним не говорил. Я вижу только то, что и остальные, и читаю. Моя задача остается прежней: я выступаю против преступного режима в России, я участвую в действиях российской оппозиции по уничтожению этого режима. Я выступаю против войны. И в этом смысле мой приезд на это и направлен, а не на какую-то медиасреду в Украине, общественное мнение в Украине, у меня нет такой задачи, непонятно, как ее реализовывать и вообще зачем. Я приехал, потому, что делая на протяжении 14 месяцев выпуски дневников и сводок, смешно звучит: человек, который даже рядом с фронтом не был, даже с Украиной, начинает рассказывать и рассуждать о том, что там происходит. Поэтому двухдневное пребывание на Донбассе, еще и в Харьковской области, значит, немного больше получилось, я и Донецкую, и Харьковскую область проехал, в Изюме был и других местах, в самом Харькове. Это все необходимо, чтобы мое мнение было весомым, чтобы доверие ко мне было таким, чтобы люди не говорили, что я пустой трепло на своем канале, который ничего этого не видел, но берется понимать. Я кое-что посмотрел, хоть и без этого был достаточно информирован, а теперь у меня есть представление, сформированное мнение непосредственно оттуда. Я увидел именно то, что и ожидал – я бы не сказал, что увидел что-то невероятное.

Кое-что меня приятно удивило: например, там, на Донбассе, абсолютный сухой закон.

Никто, может быть, не знает – спиртное вообще не продают. Я не злоупотребляю алкоголем, просто подошел и спросил: у вас пиво есть? – Нет, мы ни пива, ничего такого не продаем, не надейтесь. То есть спиртного не продают вообще. Я не видел ни одного пьяного военного. Ни одного. Даже такого, чтобы выпивал, не видел.

У нас с этим очень жестко.

Очень жестко всюду. Я ехал через посты, посты очень часто, проверка документов, все, как и должно быть. У меня была аккредитация ВСУ, меня сопровождал пресс-офицер. Не буду называть бригаду, которая отвечала за мою безопасность там, где я ездил. Все знали о моем визите. Конечно, руководство Украины не хотело, чтобы меня там прибили. Поэтому пыталось меня как-то оберегать, потому что ясно, какие могли быть последствия.

Обстрелы проходят, обстреливают Часов Яр, буквально вчера там погиб французский журналист Сальден. Я их видел, они по-французски разговаривали, я французский слышал. Там много журналистов, не так, что никого нет. Я ночевал в Краматорске в частном секторе, в доме. Я к тому, что это была очень информативная поездка, все, что я хотел увидеть, я увидел. Возможно, для фильма, который я хотел снять как блогер (я не претендую на документалистику, какой-то профессиональный уровень, но мне кажется, что и такой взгляд интересен), еще мало материала. Но мы его подсобираем и обязательно покажем. А насчет остальных… Я в Киеве давно не был. Я до войны часто бывал в Киеве, и в ваших программах тоже. Но сейчас визовый режим, я, как все, тоже получал визу, и очень долго, я должен был предоставить пакет документов – как все абсолютно. Несмотря на то, что все меня знают, но требования ко мне согласно закону совершенно такие же, как и ко всем. Вопрос решался в Киеве: впускать меня – не впускать. Как для всех, нет никаких преференций, особого отношения. Как обычный человек.