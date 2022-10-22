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В главном соборе Винницы попрощалась с 29-летним капитаном Романом Карповым

22 октября, 2022 суббота
17:44
война с Россией

22 октября в последний путь винничане провели офицера Романа Карпова

Об этом сообщило издание 20 минут .

Сегодня, 22 октября, состоялось прощание с капитаном Романом Карповым, воевавшим в составе 95 бригады. Погиб 23 апреля недалеко от города Изюм в Харьковской области.

"Роман до полномасштабной войны четыре раза был в АТО. Имел много наград и знаков отличия. Он был отличным специалистом в радиоэлектронной борьбе... но почему-то получил приказ от командования идти минировать и разминировать дороги и посадочные полосы еще с несколькими бойцами. Там они погибли от пуль россиян". , которые устроили засаду", – прокомментировала мама Романа Наталья Карпова.

Известно также, что о том, что Роман погиб, родные узнали из фотографий в российских telegram-каналах, но командование официально не признавало гибель военного. А потом отказывало в эвакуации тела погибшего и двух его товарищей.

Тело Романа родные пытались унести 168 дней. Удалось его забрать только после того, как украинские военные вытеснили оккупантов из Харьковщины.

Роману Карпову на момент смерти было всего 29 лет.

  • Во вторник, 11 октября, Украина вернула домой тела 62 павших на войне с Россией воинов, среди которых пленные, погибшие в тюрьме в оккупированной Оленовке.
  • 11 октября Служба гражданско-военного сотрудничества ВСУ совместно с львовскими терробороновцами передала другим бригадам на освобожденных территориях более десяти тел защитников Украины.
  • 15 октября на Аллее славы на ивановском кладбище состоялась церемония прощания с погибшим в Луганской области военным медиком из Краматорска Юрием Николаевцем.
  • В воскресенье, 16 октября, Житомир простился с тремя украинскими военными.

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Общество
военные силы Украины
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2022, суббота
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