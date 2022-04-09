В главном оффшорном центре Карибов заморозили $7,3 млрд российских активов, – СМИ

Об этом сообщает местное издание Cayman Compass.



Каймановы острова применили санкции Великобритании и внесли более 800 заявлений о замораживании активов против россиян и предприятий РФ. Местные поставщики финансовых услуг передали более 400 бланков отчетности по этому поводу.



По данным источников, власти островов сформировали рабочую группу, которая будет принимать решение по реализации санкций. Ожидается, что в группу войдут представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта.



"Соответствующие агентства на Каймановых островах также имеют давний опыт реагирования и сотрудничества с международными партнерами и будут продолжать поддерживать этот рекорд в нашем подходе к санкциям против России", - подчеркнул директор Управления финансовой отчетности Джеймс Берри.



Справочно. Каймановы Острова — британская заморская территория в Вест-Индии на островах Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак в Карибском море. Расположена к югу от Кубы и к северо-западу от Ямайки. Столица – Джорджтаун.



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