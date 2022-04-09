English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика В главном оффшорном центре Карибов заморозили $7,3 млрд российских активов, – СМИ

В главном оффшорном центре Карибов заморозили $7,3 млрд российских активов, – СМИ

9 апреля, 2022 суббота
04:04
Экономика

Во исполнение санкций против России Каймановы острова, являющиеся крупным оффшорным центром, заморозили около 7,3 млрд долларов активов, связанных с РФ

Об этом сообщает местное издание Cayman Compass.

Каймановы острова применили санкции Великобритании и внесли более 800 заявлений о замораживании активов против россиян и предприятий РФ. Местные поставщики финансовых услуг передали более 400 бланков отчетности по этому поводу.

По данным источников, власти островов сформировали рабочую группу, которая будет принимать решение по реализации санкций. Ожидается, что в группу войдут представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта.

"Соответствующие агентства на Каймановых островах также имеют давний опыт реагирования и сотрудничества с международными партнерами и будут продолжать поддерживать этот рекорд в нашем подходе к санкциям против России", - подчеркнул директор Управления финансовой отчетности Джеймс Берри.

Справочно. Каймановы Острова — британская заморская территория в Вест-Индии на островах Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак в Карибском море. Расположена к югу от Кубы и к северо-западу от Ямайки. Столица – Джорджтаун.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
санкции
война с Россией
Читайте также:
7 апреля, 2022 четверг
Дмитрий Песков
7 апреля, 2022 четверг
Пресс-секретарь Путина назвал еще одну причину российского вторжения в Украину
Одеса
8 апреля, 2022 пятница
Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области, повреждены объекты инфраструктуры, - ОВА
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.85
  • EUR
    Покупка 31.8
    Продажа 32.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
9 апреля
05:11
Российская служба доставки не будет больше отправлять имущество, которое солдаты РФ награбили в Украине
04:51
Украинцы разбили 20% российской армии, – источник в Пентагоне
04:38
МВФ
МВФ открыл спецсчет для помощи Украине от стран-доноров
04:24
В Черниговской области сбили "Точку-У", которую рашисты запустили с территории Беларуси
03:50
В РФ заявили, что СБУ готовит провокации на химзаводе, который уже 10 лет не существует
03:07
Потерял половину ноги и один глаз не работает: журналист Fox News рассказал о своем состоянии после обстрелов оккупантов
02:45
В зоне ответственности ООС наши воины отбили 7 атак врага, уничтожили 9 танков и 2 вертолета
02:29
ПЗРК Starstreak
Великобритания отправит в Украину новую партию ПЗРК Starstreak и противотанкового оружия на сумму в 100 млн фунтов, - Борис Джонсон
02:13
На Черниговщине из-за войны повреждения 626 км дорог государственного значения, - Укравтодор
01:53
В Ирпене построили временную насыпную переправу, параллельно идет подготовка к строительству нового моста
01:32
Под Попасной артиллерия ВСУ взорвали танк наемников из ППК "Вагнер" да немало их "музыкантов"
01:16
Девочка в красном пальто из фильма "Список Шиндлера" помогает украинцам в Польше
00:53
Подоляк
Ракетным ударом по Краматорску Россия окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность, - Подоляк
00:44
8 апреля благодаря гуманитарным коридорам эвакуировано 6 665 человек, - Ирина Верещук
00:31
Евросоюз уже готовит шестой пакет санкций против России – фон дер Ляен
00:28
"Путин – чудовище": звезда сериалов "Беверли Хилс" и "Волшебницы" отреагировала на ракетный удар врага по вокзалу Краматорска
00:25
Кулеба
Кулеба призывает исключить Россию из ОБСЕ
00:15
Кремль сменил лиц, ответственных за войну в Украине, - BBC
00:11
Число жертв обстрела вокзала в Краматорске возросло до 52, - глава Донецкой ОВА
2022, пятница
8 апреля
23:57
Украинец Гвоздик возобновил карьеру для помощи лучшему боксеру мира в подготовке к бою с россиянином
23:46
Оккупанты силой вывезли людей из Рубежного в РФ, - Украинская правда
23:38
Российские пропагандисты так спешили обвинить Украину, что случайно выдали свою виновность – Зеленский
23:31
Зеленский
Украина требует полного эмбарго на нефть и газ и отключения всех банков от SWIFT, - Зеленский
23:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 8 апреля
23:24
Виллу Смиту запретили посещать церемонии "Оскара" следующие 10 лет
22:43
Acer, EPAM и EarthDaily Analytics присоединились к технологической блокаде России и Белоруссии
22:38
Евросоюз ввел персональные санкции против более двух сотен россиян. Среди них – и дочери Путина
22:27
Без Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. Корпорация Mitsubishi Motors прекращает работу в России
22:13
На востоке Украины за сутки уничтожили полсотни россиян, 4 танка и вертолет
22:09
Stand up for Ukraine: звезды со всего мира призывали помогать украинским беженцам
21:54
Великобритания должна возглавить процесс по выдаче ордера на арест Путина, - депутат британского парламента
21:44
Карл Негаммер
В субботу в Украину прибудет канцлер Австрии. Встретится с Зеленским и посетит Бучу
21:35
В Twitter-е появился официальный аккаунт Европарламента на украинском языке
21:25
В Херсоне раздались взрывы
21:20
Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа, - Андрей Шевченко отреагировал на трагедию в Краматорске
21:14
Словакия вместо переданной Украине системы ПВО С-300 получила от США ракетный комплекс Patriot
21:13
Украинку Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы в марте
21:09
Ужасное злодеяние. Байден осудил ракетный удар по Краматорскому вокзалу
21:03
ГБР разоблачило помощников народных депутатов от ОПЗЖ на содействии стране-агрессору
20:58
Хранилище отработанного ядерного топлива на ЧАЭС во время оккупации не пострадало, – Энергоатом
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV