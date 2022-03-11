В главах европейских политиков наконец-то появилась идея, что Украина будет членом Европейского Союза, – Климкин
Дипломат Павел Климкин отметил, что решение ЕС по евроинтеграции Украины в переводе с дипломатического языка на украинский звучит так: Украина будет членом Европейского Союза и будет принадлежать к европейской семье
"Вопрос статуса кандидата будет рассматриваться в ближайшее время, после завершения активных боевых действий", – сказал Климкин в эфире Espreso.TV.
Дипломат добавил: "Запад и ЕС наконец-то проснулись. В головах европейских политиков наконец-то появилась идея, что Украина будет членом Европейского Союза. Мне не нравится вся их осторожность в высказываниях по этому поводу, а кроме того, осторожность в действиях с Россией. Я постоянно подчеркиваю европейским политикам: если бы эти решения были приняты раньше, то ситуация в Украине была бы совсем другой".
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Добавим, что сегодня, 11 марта, состоялась историческая для Украины ночь в Версале: лидеры стран ЕС одобрили декларацию, которая говорит да евроинтеграции Украины
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