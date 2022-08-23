В Германию прибыл первый поезд с 1 200 тоннами украинской кукурузы
На зерновой терминал портового города Росток в Германии прибыла первая партия украинского зерна в размере 1200 тонн кукурузы
Об этом сообщает NDR.
Поезд с украинской кукурузой, состоявший из 21 вагона, прибыл в Германию утром 23 августа. Как передает представитель порта Якоб Любиг, груз из Украины был в пути 5-8 дней.
По прибытии на границу Украины и Польши груз был перенесен в другие вагоны. Теперь кукуруза будет временно храниться в зернохранилищах города Росток. О ее дальнейшей транспортировке пока ничего неизвестно.
В городе ожидают прибытие следующих 3 поездов с украинским зерном.
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