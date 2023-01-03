В Германию прибыл первый груз сжиженного газа из США
В Германию на терминал для приема сжиженного природного газа 3 января была доставлена первая партия из Соединенных Штатов
Об этом сообщило издание DW .
Известно, что танкер Maria Energy пришвартовался к терминалу в Вильгельмсгафене, сообщил германский энергетический концерн Uniper.
В частности, сообщается, что теперь сжиженный газ перегрузят на специальное судно Höegh Esperanza, где его переведут в газообразную форму, после чего закачают в немецкую газопроводную сеть.
Добавляется, что плавучий терминал в Вильгельмсгафене был открыт с рядом аналогичных объектов в декабре. До сих пор Германия была единственной крупной страной Европейского Союза, не имевшей на своей территории инфраструктуры для приема сжиженного газа.
Правительство Германии на фоне войны России против Украины и прекращения поставок природного газа из РФ форсирует создание инфраструктуры для импорта LNG. К открытию готовятся еще четыре плавучих терминала. Параллельно в Лубмине был запущен в эксплуатацию еще один частный проект.
Кроме США, Германия будет импортировать LNG из стран Северной и Западной Африки, а также Ближнего Востока.
- 29 ноября стало известно, что Катар договорился о многолетнем контракте на сжиженный газ для Германии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.6
- Актуальное
- Важное