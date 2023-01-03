В Германию прибыл первый груз сжиженного газа из США

Об этом сообщило издание DW .

Известно, что танкер Maria Energy пришвартовался к терминалу в Вильгельмсгафене, сообщил германский энергетический концерн Uniper.

В частности, сообщается, что теперь сжиженный газ перегрузят на специальное судно Höegh Esperanza, где его переведут в газообразную форму, после чего закачают в немецкую газопроводную сеть.

Добавляется, что плавучий терминал в Вильгельмсгафене был открыт с рядом аналогичных объектов в декабре. До сих пор Германия была единственной крупной страной Европейского Союза, не имевшей на своей территории инфраструктуры для приема сжиженного газа.

Правительство Германии на фоне войны России против Украины и прекращения поставок природного газа из РФ форсирует создание инфраструктуры для импорта LNG. К открытию готовятся еще четыре плавучих терминала. Параллельно в Лубмине был запущен в эксплуатацию еще один частный проект.

Кроме США, Германия будет импортировать LNG из стран Северной и Западной Африки, а также Ближнего Востока.

29 ноября стало известно, что Катар договорился о многолетнем контракте на сжиженный газ для Германии.

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