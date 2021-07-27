В Германию отправляют 15 украинских военнослужащих, пострадавших на Донбассе

Об этом написало посольство на своей странице в Twitter.



"Сегодня самолет Бундесвера приземлился в аэропорту "Борисполь". Его миссия - эвакуация раненых военнослужащих ВСУ в Германию. Сейчас осуществляться эвакуация 15 военнослужащих, страдающих от длительных повреждений вследствие огнестрельных ранений и взрывов во время боевых действий", - говорится в сообщении.



Напомним, что сегодня, 27 июля, в харьковский госпиталь на вертолете доставили двух раненых женщин-военнослужащих.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb