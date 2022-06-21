Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Укринформ.

Гебештрайт прокомментировал решение Минэкономики продолжить работу некоторых угольных ТЭС по замещению дефицита энергии в условиях уменьшения Россией экспорта газа. Он подчеркнул, что уголь наносит больший вред окружающей среде, но в нынешних условиях его использование в ограниченных количествах и в непродолжительной перспективе оправдано.

По его словам, руководство Германии исключило возможность "ренессанса атомной энергетики" – продолжение эксплуатации подготовленных к отключению АЭС. Отмечается, что это потребует времени, а решение должно быть срочным. Но в краткосрочной перспективе это не поможет, сказал Гебештрайт.

"На побережье Северного моря строятся LNG-терминалы, принят закон об использовании энергии ветра с целью более эффективного внедрения возобновляемой энергетики. Это также обеспечивает большую независимость", - подчеркнул он.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства экономики Штефан Габриэль Гауфе напомнил, что решение продолжить использование некоторых угольных ТЭС краткосрочно, рассчитано максимально до 2024 года.

"Отказ от угля не является предметом обсуждения", – сказал Гауфе.

В резерве имеется десять ТЭС на каменном угле мощностью 4,3 гигаватта и еще шесть мощностью 1,6 гигаватта, которые могут быть задействованы при необходимости. Также в состоянии готовности – пять блоков ТЭС мощностью 1,9 гигаватта, добавили в Минэкономики страны.

7 июня в Польше призвали ЕС отказаться от российского газа уже в седьмом пакете санкций. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что седьмой пакет санкций должен включать в себя полное прекращение поставок российского газа, импорта нефтехимической продукции, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.

14 июня российская энергетическая компания объявила, что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток-1" на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.

Министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек заявил, что решение российского энергетического гиганта "Газпром" сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток-1" является политическим.

Также Eni SpA сообщила, что Газпром проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.

В период с 15 по 17 июня Франция не получила ни одного кубометра российского газа, Газпром значительно сократил объем поставок в страны Европы, в частности, в Германию.

Австрийский концерн OMV получил сообщение о сокращении поставок газа от российской компании "Газпром", а французская энергетическая группа Engie заявила, что отметила сокращение поставок российского голубого топлива.

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