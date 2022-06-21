В Германии заявили о готовности расконсервировать угольные ТЭС в ответ на газовый шантаж РФ
В германском правительстве заявили о готовности расконсервировать угольные ТЭС. Таким образом страна планирует противостоять энергетическому давлению россиян
Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Укринформ.
Гебештрайт прокомментировал решение Минэкономики продолжить работу некоторых угольных ТЭС по замещению дефицита энергии в условиях уменьшения Россией экспорта газа. Он подчеркнул, что уголь наносит больший вред окружающей среде, но в нынешних условиях его использование в ограниченных количествах и в непродолжительной перспективе оправдано.
По его словам, руководство Германии исключило возможность "ренессанса атомной энергетики" – продолжение эксплуатации подготовленных к отключению АЭС. Отмечается, что это потребует времени, а решение должно быть срочным. Но в краткосрочной перспективе это не поможет, сказал Гебештрайт.
"На побережье Северного моря строятся LNG-терминалы, принят закон об использовании энергии ветра с целью более эффективного внедрения возобновляемой энергетики. Это также обеспечивает большую независимость", - подчеркнул он.
В свою очередь пресс-секретарь Министерства экономики Штефан Габриэль Гауфе напомнил, что решение продолжить использование некоторых угольных ТЭС краткосрочно, рассчитано максимально до 2024 года.
"Отказ от угля не является предметом обсуждения", – сказал Гауфе.
В резерве имеется десять ТЭС на каменном угле мощностью 4,3 гигаватта и еще шесть мощностью 1,6 гигаватта, которые могут быть задействованы при необходимости. Также в состоянии готовности – пять блоков ТЭС мощностью 1,9 гигаватта, добавили в Минэкономики страны.
- 7 июня в Польше призвали ЕС отказаться от российского газа уже в седьмом пакете санкций. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что седьмой пакет санкций должен включать в себя полное прекращение поставок российского газа, импорта нефтехимической продукции, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.
- 14 июня российская энергетическая компания объявила, что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток-1" на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.
- Министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек заявил, что решение российского энергетического гиганта "Газпром" сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток-1" является политическим.
- Также Eni SpA сообщила, что Газпром проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.
- В период с 15 по 17 июня Франция не получила ни одного кубометра российского газа, Газпром значительно сократил объем поставок в страны Европы, в частности, в Германию.
- Австрийский концерн OMV получил сообщение о сокращении поставок газа от российской компании "Газпром", а французская энергетическая группа Engie заявила, что отметила сокращение поставок российского голубого топлива.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.41
Покупка 34.41Продажа 35.22
-
EUR
Покупка 35.95Продажа 37.14
- Актуальное
- Важное