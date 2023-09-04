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В Германии заявили, что выборы в Украине важны, но сейчас не самые главные

4 сентября, 2023 понедельник
15:14
Общество

Немецкая сторона выражает поддержку проведению выборов в Украине как проявления демократических ценностей, но избегает прямых высказываний о том, будет ли она влиять на Киев по организации голосования в ситуации войны с РФ

Об этом информирует Укринформ .

В понедельник, 4 сентября, на брифинге спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия не будет давить на Украину относительно выборов.

"В принципе, мы считаем правильными ценности демократического волеизъявления и выборов, но нужно принимать во внимание особую ситуацию, которая есть и будет продолжаться в течение обозримого будущего в Украине. Нет такой позиции, которую я мог бы представить сейчас относительно того, что мы хотели бы нажать на Украину", – сказал Гебештрайт.

Спикер подчеркнул, что наша страна уже более 18 месяцев борется за свои земли в полномасштабной войне РФ: "Она вынуждена защищаться, защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Это сейчас самый главный вопрос".

Выборы в Украине во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил: "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

17 августа вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко утверждал, что во время войны невозможно качественно, с соблюдением всех критериев провести выборы в Украине.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель убежден, что следующий созыв парламента Украины будет состоять более чем на 50% из военнослужащих.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ.

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк пояснила, что проведение общегосударственных украинских выборов в октябре 2023 года невозможно, поэтому они состоятся только после окончания войны.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для проведения выборов в условиях военного положения нужны изменения в законодательство, иностранное финансирование и наблюдатели в зонах боевых действий, а также техническая возможность волеизъявления избирателей, находящихся за границей или мобилизованных в армию.

29 августа сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм призвал союзников предоставить Украине финансовую и техническую помощь для проведения выборов в 2024 году.

Мир
вибори
политика
выборы президента
Германия
Война с Россией
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