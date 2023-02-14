В Германии заявили, что "весенний пакет" помощи Украине уже в пути

Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус перед встречей с коллегами из стран НАТО в Брюсселе.

"В ближайшее время война не закончится", - заявил он.

По его словам, приоритетом сейчас является укрепление ПВО и снабжение боеприпасами. Немецкий "весенний пакет" оружия для Украины уже в пути, отметил министр.

Писториус скептически отозвался о возможности быстрого формирования батальона современных танков Leopard 2A6 в Украине. Пока готовятся только 14 танков от Германии и еще три – от Португалии. Дальнейшие поставки танков Leopard другими странами сейчас, по его словам, не обсуждаются.