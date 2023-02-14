В Германии заявили, что "весенний пакет" помощи Украине уже в пути
Так называемый весенний оружейный пакет для Украины от Германии уже в пути. В ФРГ приоритетом считают укрепление украинской противовоздушной обороны
Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус перед встречей с коллегами из стран НАТО в Брюсселе.
"В ближайшее время война не закончится", - заявил он.
По его словам, приоритетом сейчас является укрепление ПВО и снабжение боеприпасами. Немецкий "весенний пакет" оружия для Украины уже в пути, отметил министр.
Писториус скептически отозвался о возможности быстрого формирования батальона современных танков Leopard 2A6 в Украине. Пока готовятся только 14 танков от Германии и еще три – от Португалии. Дальнейшие поставки танков Leopard другими странами сейчас, по его словам, не обсуждаются.
- Австрия отказалась тренировать украинских военных на танках Leopard 2.
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