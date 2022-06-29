В Германии заявили, что не готовы конкретизировать гарантии безопасности для Украины
Представитель правительства ФРГ Кристине Гоффманн заявила, что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности находится в состоянии обсуждения, поэтому говорить о конкретике рано
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова Кристине Гоффманна на брифинге.
По ее словам, эта тема поднималась также во время саммита G7 26-28 июня, однако то, "в каком направлении могут двигаться эти гарантии - трудная тема, пока ее нельзя конкретизировать".
Гофманн отметила, что понятно одно: надо организовать помощь таким образом, чтобы Украина "имела безопасное будущее и могла защищать свой суверенитет и территориальную целостность".
Чиновница сослалась на заявление канцлера Олафа Шольца после завершения саммита G7.
Глава правительства ФРГ упомянул, что к гарантиям безопасности относится, в частности, то, что "Украина всегда должна иметь собственную мощную национальную оборону". При этом на уточняющий вопрос, мог ли он конкретизировать гарантии, Шольц ответил: "Да, мог бы" и рассмеялся. Это вызвало негодование в кругу журналистов.
- 29 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что страны НАТО будут продолжать поставлять оружие Украине, пока это будет необходимо. Он подчеркнул, что страны НАТО продолжат поддерживать Украину и будут делать это интенсивно.
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