В Германии зарегистрировались более 700 тысяч беженцев из Украины

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

С начала полномасштабной войны до 11 мая в Центральном реестре иностранцев Германии (AZR) зарегистрировались 727 205 человек, из которых 93% имеют украинское гражданство. Отмечается, что значительная часть, возможно, отправилась в другие страны Европейского Союза или вернулась в Украину.

Около 40% украинских беженцев были несовершеннолетними, а женщины составляют 81% зарегистрированных взрослых беженцев.

Согласно последнему отчету Международной организации по миграции, вторжение России повлекло за собой массовое перемещение людей, в том числе более 8 миллионов украинцев покинули свои дома, но находятся в Украине. Число людей, выехавших из Украины, превысило 6 миллионов.

С 1 июня украинским беженцам в Германии увеличат финансовую помощь.

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