В Германии зарегистрировались более 700 тысяч беженцев из Украины
В Германии зафиксировали более 700 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные министерства внутренних дел.
С начала полномасштабной войны до 11 мая в Центральном реестре иностранцев Германии (AZR) зарегистрировались 727 205 человек, из которых 93% имеют украинское гражданство. Отмечается, что значительная часть, возможно, отправилась в другие страны Европейского Союза или вернулась в Украину.
Около 40% украинских беженцев были несовершеннолетними, а женщины составляют 81% зарегистрированных взрослых беженцев.
Согласно последнему отчету Международной организации по миграции, вторжение России повлекло за собой массовое перемещение людей, в том числе более 8 миллионов украинцев покинули свои дома, но находятся в Украине. Число людей, выехавших из Украины, превысило 6 миллионов.
- С 1 июня украинским беженцам в Германии увеличат финансовую помощь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное