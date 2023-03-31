В Германии заработал украинский "Паспортный сервис", пока в тестовом режиме
31 марта в Берлине заработало подразделение ГП "Документ", которое будет помогать украинским беженцам. Учреждение пока работает в тестовом режиме
Об этом информируют на сайте Министерства внутренних дел Украины .
"В результате плодотворного сотрудничества Государственной миграционной службы, МИД и МВД Украины в столице Германии в тестовом режиме начинает свою работу обособленное подразделение ГП "Документ", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что центр обеспечит украинцев действительно паспортными документами и позволит работать, учиться, свободно пересекать границы, а также получать финансовую или гуманитарную помощь.
Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Берлине находится по адресу Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, второй этаж.
Посетителей будут принимать с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 за "живой" очередью, по электронной, она заработает вскоре.
Услуги:
- оформление или обмен ID-карты или загранпаспорта;
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- обмен водительского удостоверения;
- страхование.
Детали на официальном сайте .
В настоящее время этот сервис работает в четырех городах Польши – Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав: в Турции – Стамбул, Словакии – Братислава и Чехии – Прага.
- Чехия стала второй страной, где украинцы за границей могут обменять водительские права.
- Граждане Украины могут подать заявки на оформление паспортных документов за границей в Польше, Словакии, Чехии и Турции.
- С 2 марта в Братиславе в паспортном сервисе "Документ" работает услуга обмена украинского водительского удостоверения. Словакия стала третьей страной, где можно поменять водительское.
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