В Германии заработал украинский "Паспортный сервис", пока в тестовом режиме

Об этом информируют на сайте Министерства внутренних дел Украины .

"В результате плодотворного сотрудничества Государственной миграционной службы, МИД и МВД Украины в столице Германии в тестовом режиме начинает свою работу обособленное подразделение ГП "Документ", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что центр обеспечит украинцев действительно паспортными документами и позволит работать, учиться, свободно пересекать границы, а также получать финансовую или гуманитарную помощь.

Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Берлине находится по адресу Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, второй этаж.

Посетителей будут принимать с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 за "живой" очередью, по электронной, она заработает вскоре.

Услуги:

оформление или обмен ID-карты или загранпаспорта;

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительского удостоверения;

страхование.

Детали на официальном сайте .

В настоящее время этот сервис работает в четырех городах Польши – Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав: в Турции – Стамбул, Словакии – Братислава и Чехии – Прага.