В Германии заморожены около 5 млрд евро активов из-за санкций против РФ

Об этом говорится в ответе федерального правительства Германии на запрос цитирующего издание t-online депутата Бундестага от Левой партии Кристиана Герке.

Известно, что согласно ответу в Германии заморожены около пяти миллиардов евро активов российских олигархов, что всего на полмиллиарда евро больше, чем в июле.

Это число не изменилось несмотря на то, что в Германии действует закон о применении санкций, обязывающий попавших под санкции ЕС задекларировать свои активы, иначе им грозит штраф или заключение сроком до одного года.

Отмечается, что в начале августа ни одно подсанкционное лицо не выполнило требования закона, а это сделали лишь восемь человек, владеющих в целом активами на сумму 577 миллионов евро. При этом под санкции ЕС попали более 1000 физических и 100 юридических лиц, имеющих активы в Германии.

"Числа доказывают: обязательства по отчетности в законе о применении санкций – провал. Несколько месяцев олигархи вообще не отчитывались. Потому что они знают, что следователи в Германии все равно в темноте. Кто чем владеет в Германии – это черный ящик", – сказал Герке в интервью.

В частности, издание отмечает, что недавно парламент Германии принял закон о применении санкций-II, предусматривающий создание "Центрального офиса по вопросам применения санкций" при главном управлении таможни и призван усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости.