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В Германии заговорили о собственном производстве HIMARS ради Украины, - Reuters

28 января, 2023 суббота
23:05
Мир

Немецкий производитель оружия Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить большой спрос в Украине и Западе

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания может приступить к производству реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии.

Мощность производства 155-мм снарядов может быть увеличена до 450 тыс. – 500 тыс. в год. Это сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.

"Мы можем производить 240 тыс. танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", – сказал Паппергер.

В 2022 году Rheinmetall изготовила примерно от 60 тыс. до 70 тыс. единиц на каждый из танковых и артиллерийских снарядов. Спрос резко возрос после вторжения России в Украину.

  • 25 января в ФРГ заявили, что Украина получит 14 танков Leopard 2 и разрешили их реэкспорт странам-партнерам.

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Украина
Германия
война с Россией
оружие для Украины
HIMARS
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