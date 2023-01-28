В Германии заговорили о собственном производстве HIMARS ради Украины, - Reuters
Немецкий производитель оружия Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить большой спрос в Украине и Западе
Об этом сообщает Reuters.
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания может приступить к производству реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии.
Мощность производства 155-мм снарядов может быть увеличена до 450 тыс. – 500 тыс. в год. Это сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.
"Мы можем производить 240 тыс. танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", – сказал Паппергер.
В 2022 году Rheinmetall изготовила примерно от 60 тыс. до 70 тыс. единиц на каждый из танковых и артиллерийских снарядов. Спрос резко возрос после вторжения России в Украину.
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