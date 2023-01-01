В Германии зафиксировали самый теплый за всю историю наблюдений канун Нового года
В Германии 2022 год закончился рекордно высокими температурами – в четырех местах страны столбики термометров поднялись до 20 и выше градусов по Цельсию
Об этом сообщает Spiegel.
Новый год начался с необычно мягкой температуры до 20 градусов тепла на юго-западе Германии. На остальной территории Германии Немецкая метеорологическая служба (DWD) в Оффенбахе спрогнозировала максимальную температуру воздуха в новогоднюю ночь до 13-18 градусов.
Погода будет оставаться очень теплой: на понедельник метеорологическая служба прогнозирует максимальные значения от 9 до 14 градусов, на Верхнем Рейне и в Саксонии до 16 градусов.
Суббота стала самым теплым последним днем года с момента начала надежных метеорологических наблюдений.
На четырех станциях в Германии – двух в Бадене и двух в Верхней Баварии – DWD зафиксировал температуру 20 градусов и выше.
- 1 января стало известно, что в Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь тушили 700 пожаров, есть раненые и погибшие.
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