В Германии зафиксировали самый теплый за всю историю наблюдений канун Нового года

Об этом сообщает Spiegel.

Новый год начался с необычно мягкой температуры до 20 градусов тепла на юго-западе Германии. На остальной территории Германии Немецкая метеорологическая служба (DWD) в Оффенбахе спрогнозировала максимальную температуру воздуха в новогоднюю ночь до 13-18 градусов.

Погода будет оставаться очень теплой: на понедельник метеорологическая служба прогнозирует максимальные значения от 9 до 14 градусов, на Верхнем Рейне и в Саксонии до 16 градусов.

Суббота стала самым теплым последним днем года с момента начала надежных метеорологических наблюдений.

На четырех станциях в Германии – двух в Бадене и двух в Верхней Баварии – DWD зафиксировал температуру 20 градусов и выше.

1 января стало известно, что в Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь тушили 700 пожаров, есть раненые и погибшие.

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