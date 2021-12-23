В Германии зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон"
В четверг, 23 декабря, Германия зарегистрировала первую смерть от штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает The Guardian.
Институт инфекционных заболеваний имени Роберта Коха подтвердил в четверг, 23 декабря, первую смерть в Германии из-за штамма коронавируса "Омикрон".
По данным института, погибшему было от 60 до 79 лет.
Также в стране выявлено 810 новых случаев варианта "Омикрон", в результате чего общее количество случаев с этим штаммом достигло 3 198.
Издание уточнило, что учитываются только случаи, выявляемые путем секвенирования всего генома или диагностического подозрения на основе специфического для штамма ПЦР-теста.
- Глава Минздрава Германии предположил, что "Омикрон" может вызвать масштабную пятую волну пандемии коронавируса.
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