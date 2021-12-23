В Германии зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон"

Об этом сообщает The Guardian.



Институт инфекционных заболеваний имени Роберта Коха подтвердил в четверг, 23 декабря, первую смерть в Германии из-за штамма коронавируса "Омикрон".



По данным института, погибшему было от 60 до 79 лет.



Также в стране выявлено 810 новых случаев варианта "Омикрон", в результате чего общее количество случаев с этим штаммом достигло 3 198.



Издание уточнило, что учитываются только случаи, выявляемые путем секвенирования всего генома или диагностического подозрения на основе специфического для штамма ПЦР-теста.

Глава Минздрава Германии предположил, что "Омикрон" может вызвать масштабную пятую волну пандемии коронавируса.