В Германии задержан иранец, подозреваемый в организации теракта с использованием биологического оружия
Немецкая полиция задержала 32-летнего гражданина Ирана, его подозревают в подготовке теракта с применением ядов цианида и касторки
Об этом сообщили в Bild.
Отмечается, что около полуночи, в субботу 7 января, полиция ФРГ арестовала гражданина Ирана, подозреваемого в подготовке исламистской атаки.
Правоохранители провели обыски в квартире в городе Кастроп-Рауксель, земля Северный Рейн-Вестфалия. Многие были одеты в защитные костюмы, ведь во время задержания существовала биологическая и химическая опасность.
32-летнего иранца подозревают в подготовке атаки путем применения ядов цианида и касторки.
По данным Института Роберта Коха, рицин находится в списке биологического оружия как высокотоксичное вещество. Отравление рицином является летальным в течение 36-72 часов, специфического антидота нет. А даже незначительные частицы цианида могут оказать смертельное влияние на человека.
Во время действий полиции был задержан также другой мужчина, однако неизвестно, как далеко продвинулись планы предстоящей атаки.
- Напомним, в декабре в Германии задержали 25 экстремистов, совместно планировавших госпереворот, среди подозреваемых есть россиянка.
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