Об этом сообщили в Bild.

Отмечается, что около полуночи, в субботу 7 января, полиция ФРГ арестовала гражданина Ирана, подозреваемого в подготовке исламистской атаки.

Правоохранители провели обыски в квартире в городе Кастроп-Рауксель, земля Северный Рейн-Вестфалия. Многие были одеты в защитные костюмы, ведь во время задержания существовала биологическая и химическая опасность.

32-летнего иранца подозревают в подготовке атаки путем применения ядов цианида и касторки.

По данным Института Роберта Коха, рицин находится в списке биологического оружия как высокотоксичное вещество. Отравление рицином является летальным в течение 36-72 часов, специфического антидота нет. А даже незначительные частицы цианида могут оказать смертельное влияние на человека.

Во время действий полиции был задержан также другой мужчина, однако неизвестно, как далеко продвинулись планы предстоящей атаки.

Напомним, в декабре в Германии задержали 25 экстремистов, совместно планировавших госпереворот, среди подозреваемых есть россиянка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb