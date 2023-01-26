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В Германии задержали российского шпиона, передавшего разведданные в Москву

26 января, 2023 четверг
12:44
Мир

22 января был задержан гражданин Германии в аэропорту Мюнхена, его подозревают в государственной измене, мужчина передавал разведывательные данные России

Об этом сообщили в Reuters.

В воскресенье 22 января в аэропорту Мюнхена арестовали Артура Э. Мужчину подозревают в государственной измене, предположительно, он был в сговоре с сотрудником немецкой разведки для передачи данных РФ.

"Мужчину, идентифицированного как Артура Э., арестовали в воскресенье по прибытии в Германию из Соединенных Штатов, говорится в заявлении прокурора. Считается, что он является соратником Картена Л., сотрудника Службы внешней разведки Германии (BND), которого арестовали в декабре по подозрению в шпионаже в пользу России", - добавили журналисты Reuters.

Согласно данным правоохранителей, Артур Э. получал разведданные от Картена Л., впоследствии передавал их в РФ.

"Власти Германии предупредили о вероятном увеличении кейсов российского шпионажа ввиду противостояния Кремля с Западом из-за российского вторжения в Украину", - подчеркнули в информагентстве.

  • 26 августа стало известно, что российские спецслужбы шпионили в Германии за тем, как украинские военные учатся владеть западными системами вооружений.
  • 30 октября Служба военной контрразведки (MAD) Германии предупредила об активности иностранных разведок на территории страны. В частности, речь идет о российских и китайских шпионах . В Германии были неоднократно зафиксированы попытки слежения за объектами, принадлежащими вооруженным силам ФРГ. В частности над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебных центров, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были зафиксированы дроны.
  • 23 декабря стало известно, что федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене.
  • 28 декабря стало известно, что в немецкой разведке разоблачили предполагаемого российского шпиона.
  • По данным расследования Reuters, продвигать пророссийские взгляды и организовывать акции протеста против поддержки Украины в Германии помогали люди, связанные с российской подсанкционной организацией "Россотрудничество", а один из них утверждает, что работал в военной разведке России.

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Россия
ЕС
Германия
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