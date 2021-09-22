В Германии задержали мужчину, который в автобусе захватил заложников

Об этом сообщает DW .

Мужчину подозревают в захвате в заложники трех человек, находившихся в автобусе, который направлялся в Сербию.

Перед этим в автобусе по неизвестной причине произошла драка между пассажирами. По словам очевидцев, ситуация становилась "опасной".

Как сообщает полиция, после драки автобус остановился на обочине, и пассажиры покинули салон. Трое водителей автобуса и подозреваемый во взятии заложников, остались в автобусе.

В ходе операции представители спецназа пытались установить контакт с 30-летним подозреваемым. Мужчина потом был задержан спецназом. По данным полиции, сопротивления он не оказывал.