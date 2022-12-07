Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

В Германии правоохранительные органы производят масштабную спецоперацию на территории 11 федеральных земель. Подозреваемые связывают с деятельностью правоэкстремистской организации: члены планировали штурмовать здание парламента, Рейхстаг и захватить власть.

Одним из вероятных предводителей движения был аристократ, известный как принц Генрих XIII. В частности, сообщается, что принц и его партнерша российского происхождения Виталия Б. в начале июня посетили генконсульство России в Лейпциге.

"Непонятно, имели ли они политические интересы, были ли в консульстве только по личным причинам. Но следователи подозревают, что в рамках визита планировалось установить связи с российским правительством", – пишут журналисты Zeit.

По состоянию на 7 декабря 52 человека подозревают в членстве или поддержке террористической организации. Обыски продолжаются в более чем 130 квартирах, офисах и складских помещениях, включая казармы Командования сил специального назначения (KSK) в Кальве в Баден-Вюртемберг. Издание информирует, что это одна из самых крупных спецопераций против экстремистов в Германии.

Утром среды 7 декабря более 3000 полицейских проводили действия в Баден-Вюртемберг Баварии, Саксонии, Гессене и Тюрингии, правоохранители также были отправлены в Австрию и Италию.

Федеральная прокуратура Германии заявила, что правоэкстремистская группа планировала насильственный переворот с ноября 2021 года, и члены ее центрального совета с тех пор проводили регулярные встречи.

Они уже разработали планы руководить Германией с помощью ведомств, охватывающих здравоохранение, юстицию и зарубежные дела. Члены понимали, что могут реализовать свои цели только военными средствами и насилием против представителей государства, что также предполагало убийство.

Напомним, в сентябре полиция Германии обыскала яхту на севере страны, зарегистрированную на подсанкционном олигархове Алишеру Усманову. Правоохранители расследовали обвинения в отмывании денег против российского миллиардера.

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