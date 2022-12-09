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В Германии высказывание Шольца о войне в Украине избрали "словом года"

9 декабря, 2022 пятница
16:58
Культура

Общество немецкого языка, выбирающее слово года, признало Zeitenwende (поворотный момент) словом года в немецком языке, фраза Krieg um Frieden (война за мир) заняла второе место

Об этом говорится на сайте общества в пятницу, 9 декабря.

"Это слово, которое не ново и означает начало христианской эры, но в более общем смысле также и любой переход к новой эре, активно использовалось во втором значении канцлером Шольцом. Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года стало "поворотным моментом в истории нашего континента". В этом же контексте Федеральный президент Штайнмайер говорил об "эпохальном переломе", - говорится в объяснении общества.

Второе место по версии жюри заняла фраза Krieg um Frieden – "война за мир".

"Также российско-украинская война касается, казалось бы, абсурдного выражения "война за мир". Для московской пропаганды это - специальная военная операция, для многих, особенно в НАТО, - просто захватническая война. Даже в политических партиях с пацифистскими традициями распространялось мнение о необходимость предоставления Украине вооруженной поддержки для защиты ее государственной целостности, а впоследствии и достижения продолжительного мира в Восточной Европе", - объясняет общество.

Третье место заняла фраза Gaspreisbremse, что в переводе означает "тормоз цены на газ".

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Украина
Германия
война с Россией
Олаф Шольц
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