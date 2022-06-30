Об этом сообщает "Европейская Правда" со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что профильное федеральное ведомство страны обнародовало статистику за июнь, в которой говорится, что количество безработных в Германии составило около 2,3 млн человек и составляет 5,2%. Это на 0,3% больше, чем в мае.

Несмотря на это, показатель все еще ниже, чем в июне 2021 года.

"Ситуация на рынке труда в целом остается стабильной. Резкий рост количества нетрудоустроенных людей в июне связан с тем, что сейчас украинские беженцы регистрируются в центрах занятости и начинают попадать в статистику", - отметил руководитель Федерального агентства по трудоустройству Детлеф Шееле.

Согласно последним правилам украинцы, получающие в Германии временную защиту и желающие получать финансовую поддержку, должны регистрироваться в центрах занятости.