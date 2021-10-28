В Германии выразили обеспокоенность использованием Украиной "Байракторов" в зоне ООС, посол в Берлине ответил

Об этом сообщает "РБК-Украина" .



"Украинская сторона категорически отвергает сегодняшнее предупреждение министерства иностранных дел (Германии – ред.)", - сказал Мельник.



Посол подчеркнул, что Украина имеет право на самозащиту, когда оккупанты "день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений, и когда гибнут мирные жители и солдаты".



Дипломат также призвал правительство Германии выражать озабоченность ситуацией на оккупированных Россией украинских территориях и удвоить усилия как посредника для организации "нормандского" саммита в Берлине.



"Как было согласовано, и поставить Москву на место", – подытожил Мельник.

Напомним, ранее ВСУ впервые применили "Байрактар" в зоне ООС , уничтожив пушку кафиров.